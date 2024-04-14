МИД озвучил позицию России по атаке Ирана на Израиль

МИД РФ озаботился ударами Ирана по Израилю
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Клипарт. Москва, министерство иностранных дел рф, мид
Тегеран действовал в рамках устава ООН, уверены в Москве Фото:
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Военный конфликт между Ираном и Израилем

Министерство иностранных дел России выразило серьезную озабоченость после ударов Ирана по Израилю. В ведомстве назвали ситуацию опасной эскалацией на Ближнем Востоке.

«Выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с очередной опасной эскалацией в регионах. Призываем все движущиеся стороны к сдерживанию», — говорится в обращение МИД России на сайте ведомства. Подчеркивается, что Иран действовал в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН.

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Дипредставительство подчеркнуло, что кризисы в регионе должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами. По наблюдению МИД РФ, именно в зоне палестино-израильского конфликта ситуация подогревается «безответственными провокационными действиями». Это приведет только к росту напряженности, заключили в ведомстве.

Иран совершил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. Тегеран заявил, что это ответ на уничтожение посольства Ирана в Сирии, где погибли 13 человек. Республика не будет проводить новые удары, но если США окажет Израилю любую поддержку в нанесении ответного удара, то следующей военной целью Ирана станут американские базы, сообщили в Генштабе. МИД РФ напомнил, что Москва осудила атаку на посольство, но из-за «позиции западных членов СБ ООН» не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии.

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Министерство иностранных дел России выразило серьезную озабоченость после ударов Ирана по Израилю. В ведомстве назвали ситуацию опасной эскалацией на Ближнем Востоке. «Выражаем крайнюю обеспокоенность в связи с очередной опасной эскалацией в регионах. Призываем все движущиеся стороны к сдерживанию», — говорится в обращение МИД России на сайте ведомства. Подчеркивается, что Иран действовал в рамках права на самооборону в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Дипредставительство подчеркнуло, что кризисы в регионе должны решаться исключительно политико-дипломатическими методами. По наблюдению МИД РФ, именно в зоне палестино-израильского конфликта ситуация подогревается «безответственными провокационными действиями». Это приведет только к росту напряженности, заключили в ведомстве. Иран совершил атаку беспилотниками и ракетами по Израилю ночью 14 апреля. Тегеран заявил, что это ответ на уничтожение посольства Ирана в Сирии, где погибли 13 человек. Республика не будет проводить новые удары, но если США окажет Израилю любую поддержку в нанесении ответного удара, то следующей военной целью Ирана станут американские базы, сообщили в Генштабе. МИД РФ напомнил, что Москва осудила атаку на посольство, но из-за «позиции западных членов СБ ООН» не смог адекватно прореагировать на удар по иранской консульской миссии.
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