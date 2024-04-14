14 апреля 2024

Губернатор Цыденов: проблемы паводков дошли до Бурятии. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Поднятие уровня воды в реке Исеть. Екатеринбург, паводок, наводнение, подтопление
Паводок добрался до Бурятии, заявил Алексей Цыденов Фото:

В Бурятии в Иволгинском районе 11 домов оказались в зоне подтопления. Эвакуироваться пришлось 22 людям. Об этом сообщил губернатор республики Алексей Цыденов.

«Проблемы паводков дошли и до нас. В гораздо меньших масштабах, чем в уральских регионах. <…> В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, из которых 6 детей», — написал губернатор у себя на странице во «ВКонтакте»

Цыденов заявил, что причиной паводка стал затор льда на Селенге. Власти республики запланировали взрыв затора при помощи МЧС саперов Восточного-военного округа.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Бурятии в Иволгинском районе 11 домов оказались в зоне подтопления. Эвакуироваться пришлось 22 людям. Об этом сообщил губернатор республики Алексей Цыденов. «Проблемы паводков дошли и до нас. В гораздо меньших масштабах, чем в уральских регионах. <…> В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, из которых 6 детей», — написал губернатор у себя на странице во «ВКонтакте» Цыденов заявил, что причиной паводка стал затор льда на Селенге. Власти республики запланировали взрыв затора при помощи МЧС саперов Восточного-военного округа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...