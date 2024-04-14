Губернатор Цыденов: проблемы паводков дошли до Бурятии. Видео

15 апреля 2024 в 04:55 Размер текста - 17 +

Паводок добрался до Бурятии, заявил Алексей Цыденов Фото: Размик Закарян © URA.RU В Бурятии в Иволгинском районе 11 домов оказались в зоне подтопления. Эвакуироваться пришлось 22 людям. Об этом сообщил губернатор республики Алексей Цыденов. «Проблемы паводков дошли и до нас. В гораздо меньших масштабах, чем в уральских регионах. <…> В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, из которых 6 детей», — написал губернатор у себя на странице во «ВКонтакте» Цыденов заявил, что причиной паводка стал затор льда на Селенге. Власти республики запланировали взрыв затора при помощи МЧС саперов Восточного-военного округа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Бурятии в Иволгинском районе 11 домов оказались в зоне подтопления. Эвакуироваться пришлось 22 людям. Об этом сообщил губернатор республики Алексей Цыденов. «Проблемы паводков дошли и до нас. В гораздо меньших масштабах, чем в уральских регионах. <…> В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, из которых 6 детей», — написал губернатор у себя на странице во «ВКонтакте» Цыденов заявил, что причиной паводка стал затор льда на Селенге. Власти республики запланировали взрыв затора при помощи МЧС саперов Восточного-военного округа.