В Бурятии в Иволгинском районе 11 домов оказались в зоне подтопления. Эвакуироваться пришлось 22 людям. Об этом сообщил губернатор республики Алексей Цыденов.
«Проблемы паводков дошли и до нас. В гораздо меньших масштабах, чем в уральских регионах. <…> В Иволгинском районе сегодня ночью 11 жилых домов попали в зону подтопления, эвакуировано 22 человека, из которых 6 детей», —
Цыденов заявил, что причиной паводка стал затор льда на Селенге. Власти республики запланировали взрыв затора при помощи МЧС саперов Восточного-военного округа.
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