В Челябинске отменили спектакль «В шоу только мужики»

15 апреля 2024 в 17:32 Размер текста - 17 +

Причина отмены спектакля «В шоу только мужики» неизвестна Фото: Анастасия Яковлева © URA.RU В Челябинске отменили спектакль «В шоу только мужики». Выступление было запланировано на 17 апреля, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс. «Спектакль „В шоу только мужики“, запланированный на 17 апреля. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Причина отмены спектакля неизвестна. В главных ролях должны были сыграть: Петр Баранчеев, Степан Куликов, Дмитрий Ратомский, Алексей Матошин и Анна Чурина. По сюжету постановки героиня Лана Квин создает реалити-шоу «Женское счастье». В баре девушка знакомится с мужчинами, которые будучи в опьянении подпишут договор об участии в шоу. Далее они начнут отказываться от съемок, но их подкупит приз в пять миллионов рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске отменили спектакль «В шоу только мужики». Выступление было запланировано на 17 апреля, сообщается на официальном сайте городских зрелищных касс. «Спектакль „В шоу только мужики“, запланированный на 17 апреля. Приносим извинения за причиненные неудобства», — говорится в сообщении. Причина отмены спектакля неизвестна. В главных ролях должны были сыграть: Петр Баранчеев, Степан Куликов, Дмитрий Ратомский, Алексей Матошин и Анна Чурина. По сюжету постановки героиня Лана Квин создает реалити-шоу «Женское счастье». В баре девушка знакомится с мужчинами, которые будучи в опьянении подпишут договор об участии в шоу. Далее они начнут отказываться от съемок, но их подкупит приз в пять миллионов рублей.