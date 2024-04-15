В Свердловской области в пожаре сгорели три человека. Фото

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Последствия взрыва в городе Сергиев Посад. Московская область, ск, спец транспорт, следсвенный комитет
Следователи организовали проверку Фото:

В селе Лая (Свердловской области) 15 апреля произошел пожар в частном доме, где погибли супружеская пара и еще один мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в одном из частных домов в селе Лая. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту следственным отделом по Пригородному району СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», — следует из сообщения. Для определения точных причин возгорания и смертей назначена проверка.

По слова руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, силовики уже установили личности погибших. «Ими оказались проживавшая в доме супружеская пара — мужчина, 1978 года рождения, и женщина, 1982 года рождения, а также находившийся у них в гостях мужчина, 1986 года рождения. Признаков криминальной смерти при наружном осмотре не обнаружено», — отметил полковник Горелых.

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В селе Лая (Свердловской области) 15 апреля произошел пожар в частном доме, где погибли супружеская пара и еще один мужчина. Об этом рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР. «Поступило сообщение об обнаружении тел трех человек при тушении пожара в одном из частных домов в селе Лая. Для того, чтобы наиболее тщательно установить все обстоятельства случившейся трагедии, по данному факту следственным отделом по Пригородному району СУ СК России по Свердловской области возбуждено уголовное дело», — следует из сообщения. Для определения точных причин возгорания и смертей назначена проверка. По слова руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, силовики уже установили личности погибших. «Ими оказались проживавшая в доме супружеская пара — мужчина, 1978 года рождения, и женщина, 1982 года рождения, а также находившийся у них в гостях мужчина, 1986 года рождения. Признаков криминальной смерти при наружном осмотре не обнаружено», — отметил полковник Горелых.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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