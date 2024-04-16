Первый вице-спикер челябинского заксобрания Моисеев получит новую должность

Денис Моисеев возглавит фракцию ЕР в заксобрании Челябинской области Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Первый вице-спикер заксобрания Челябинской области Денис Моисеев возглавит фракцию «Единой России» в областном парламенте. Эту информацию подтвердили URA.RU 16 апреля в реготделении партии.

«Сегодня состоялось заседание кадровой комиссии Уральского МКС, где кандидатуру Моисеева согласовали. Президиум областного отделения партии утвердит соответствующее решение 18 апреля. После чего остается лишь провести заседание фракции, которую сейчас возглавляет председатель ЗСО Олег Гербер», — пояснили в реготделении.

С октября 2022 года Моисеев находился в Херсоне, координируя деятельность созданного при его участии областного отделения ЕР. В командировку его отправили по личной просьбе секретаря Генсовета ЕР Андрея Турчака. В декабре 2023 года Моисеева заочно избрали вторым лицом в региональном заксобрании, а после президентских выборов он вернулся в Челябинск и сейчас работает в этом качестве.