В Челябинске найдены дети, которые кидали камнями в Mercedes на Тополиной аллее

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Иномарка стояла во дворе уже несколько лет Фото:

В Челябинске установили детей, раскурочивших Mercedes на Тополиной аллее. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску.

«Установили всех детей. Все они учащиеся одной школы, в возрасте от 9 до 11 лет, ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадали. С ними и их законными представителями проведены профилактические разъяснительные беседы о недопущении совершения противоправных деяний», — сообщили в пресс-службе ведомства.

В пресс-службе добавили, что машина несколько лет стоит во дворе и уже имела повреждения. Хозяин транспортного средства претензий к подросткам не имеет.

Информация о том, как подростки разнесли немецкое авто на Тополиной аллее, появилось в сети 15 апреля. Дети бросали в машину камнями. В соцсетях видео вызвало массу негативных комментариев.

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В Челябинске установили детей, раскурочивших Mercedes на Тополиной аллее. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску. «Установили всех детей. Все они учащиеся одной школы, в возрасте от 9 до 11 лет, ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадали. С ними и их законными представителями проведены профилактические разъяснительные беседы о недопущении совершения противоправных деяний», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе добавили, что машина несколько лет стоит во дворе и уже имела повреждения. Хозяин транспортного средства претензий к подросткам не имеет. Информация о том, как подростки разнесли немецкое авто на Тополиной аллее, появилось в сети 15 апреля. Дети бросали в машину камнями. В соцсетях видео вызвало массу негативных комментариев.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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