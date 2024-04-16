В Челябинске найдены дети, которые кидали камнями в Mercedes на Тополиной аллее

16 апреля 2024 в 19:28 Размер текста - 17 +

Иномарка стояла во дворе уже несколько лет Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU В Челябинске установили детей, раскурочивших Mercedes на Тополиной аллее. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску. «Установили всех детей. Все они учащиеся одной школы, в возрасте от 9 до 11 лет, ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадали. С ними и их законными представителями проведены профилактические разъяснительные беседы о недопущении совершения противоправных деяний», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе добавили, что машина несколько лет стоит во дворе и уже имела повреждения. Хозяин транспортного средства претензий к подросткам не имеет. Информация о том, как подростки разнесли немецкое авто на Тополиной аллее, появилось в сети 15 апреля. Дети бросали в машину камнями. В соцсетях видео вызвало массу негативных комментариев. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинске установили детей, раскурочивших Mercedes на Тополиной аллее. Об этом 16 апреля сообщили в пресс-службе УМВД по Челябинску. «Установили всех детей. Все они учащиеся одной школы, в возрасте от 9 до 11 лет, ранее в поле зрения сотрудников полиции не попадали. С ними и их законными представителями проведены профилактические разъяснительные беседы о недопущении совершения противоправных деяний», — сообщили в пресс-службе ведомства. В пресс-службе добавили, что машина несколько лет стоит во дворе и уже имела повреждения. Хозяин транспортного средства претензий к подросткам не имеет. Информация о том, как подростки разнесли немецкое авто на Тополиной аллее, появилось в сети 15 апреля. Дети бросали в машину камнями. В соцсетях видео вызвало массу негативных комментариев.