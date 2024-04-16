Текслер выступил на совещании под председательством Лаврова

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Встречи президента России Владимира Путина с Президентом Республики Бурунди Эваристом Ндайишимийею. Санкт-Петербург, топ, лавров сергей
Сергей Лавров рассказал о реалиях международной обстановки Фото:

В Доме приемов МИД РФ в Москве под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 16 апреля состоялось заседание комиссии Генсовета партии «Единая Россия». В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«В рамках встречи обсудили международное сотрудничество и поддержку соотечественников за рубежом. В работе комиссии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он выступил с сообщением на тему международного сотрудничества на уровне регионов», — уточнили в пресс-службе.

Сергей Лавров в своем докладе рассказал о международном значении выборов президента Российской Федерации в контексте нынешних геополитических реалий. Также были подняты темы планов комиссии по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и подготовки к международному межпартийному Форуму БРИКС+ по направлению «Мировое большинство за многополярный мир».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Челябинска и области? Подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Доме приемов МИД РФ в Москве под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 16 апреля состоялось заседание комиссии Генсовета партии «Единая Россия». В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона. «В рамках встречи обсудили международное сотрудничество и поддержку соотечественников за рубежом. В работе комиссии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он выступил с сообщением на тему международного сотрудничества на уровне регионов», — уточнили в пресс-службе. Сергей Лавров в своем докладе рассказал о международном значении выборов президента Российской Федерации в контексте нынешних геополитических реалий. Также были подняты темы планов комиссии по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и подготовки к международному межпартийному Форуму БРИКС+ по направлению «Мировое большинство за многополярный мир».
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...