Текслер выступил на совещании под председательством Лаврова

В Доме приемов МИД РФ в Москве под председательством министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова 16 апреля состоялось заседание комиссии Генсовета партии «Единая Россия». В заседании принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«В рамках встречи обсудили международное сотрудничество и поддержку соотечественников за рубежом. В работе комиссии принял участие губернатор Челябинской области Алексей Текслер. Он выступил с сообщением на тему международного сотрудничества на уровне регионов», — уточнили в пресс-службе.
Сергей Лавров в своем докладе рассказал о международном значении выборов президента Российской Федерации в контексте нынешних геополитических реалий. Также были подняты темы планов комиссии по реализации послания президента России Владимира Путина Федеральному Собранию и подготовки к международному межпартийному Форуму БРИКС+ по направлению «Мировое большинство за многополярный мир».
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