В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 16 апреля пропал 79-летний Александр Симаков. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» просят свердловчан поделиться любой информацией о пенсионере и присоединиться к его поискам.
«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Симаков Александр Анатольевич, 79 лет (1944 года рождения), город Нижний Тагил, Свердловская область. С 16 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи… Нам очень нужна помощь всех жителей Нижнего Тагила. Помогите, пожалуйста, вернуться домой дедушке», — говорится в группе отряда «ВКонтакте».
Рост пенсионера — 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, а глаза серые. Был одет в зеленую куртку, черные штаны, калоши и кепку.
Если вы видели Александра Симакова или знаете, где он находится, то позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфоргов Людмилы — 8 (963) 648-60-69 или Юлии — 8 (965) 533-33-99.
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