16 апреля 2024

В Нижнем Тагиле пропал пенсионер, волонтеры просят помощи у горожан. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Наблюдаем за городом. Пермь, пенсионер, прогулка, лавочка, мужчина, отдых
Пропавший пенсионер нуждается в медицинской помощи (архивное фото) Фото:

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 16 апреля пропал 79-летний Александр Симаков. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» просят свердловчан поделиться любой информацией о пенсионере и присоединиться к его поискам.

«Внимание! Помогите найти человека! Пропал Симаков Александр Анатольевич, 79 лет (1944 года рождения), город Нижний Тагил, Свердловская область. С 16 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи… Нам очень нужна помощь всех жителей Нижнего Тагила. Помогите, пожалуйста, вернуться домой дедушке», — говорится в группе отряда «ВКонтакте».

Рост пенсионера — 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, а глаза серые. Был одет в зеленую куртку, черные штаны, калоши и кепку.

Если вы видели Александра Симакова или знаете, где он находится, то позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфоргов Людмилы — 8 (963) 648-60-69 или Юлии — 8 (965) 533-33-99.

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В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 16 апреля пропал 79-летний Александр Симаков. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» просят свердловчан поделиться любой информацией о пенсионере и присоединиться к его поискам. «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Симаков Александр Анатольевич, 79 лет (1944 года рождения), город Нижний Тагил, Свердловская область. С 16 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи… Нам очень нужна помощь всех жителей Нижнего Тагила. Помогите, пожалуйста, вернуться домой дедушке», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». Рост пенсионера — 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, а глаза серые. Был одет в зеленую куртку, черные штаны, калоши и кепку. Если вы видели Александра Симакова или знаете, где он находится, то позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфоргов Людмилы — 8 (963) 648-60-69 или Юлии — 8 (965) 533-33-99.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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