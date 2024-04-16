В Нижнем Тагиле пропал пенсионер, волонтеры просят помощи у горожан. Фото

17 апреля 2024 в 07:35 Размер текста - 17 +

Пропавший пенсионер нуждается в медицинской помощи (архивное фото) Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 16 апреля пропал 79-летний Александр Симаков. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» просят свердловчан поделиться любой информацией о пенсионере и присоединиться к его поискам. «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Симаков Александр Анатольевич, 79 лет (1944 года рождения), город Нижний Тагил, Свердловская область. С 16 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи… Нам очень нужна помощь всех жителей Нижнего Тагила. Помогите, пожалуйста, вернуться домой дедушке», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». Рост пенсионера — 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, а глаза серые. Был одет в зеленую куртку, черные штаны, калоши и кепку. Если вы видели Александра Симакова или знаете, где он находится, то позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфоргов Людмилы — 8 (963) 648-60-69 или Юлии — 8 (965) 533-33-99. группа отряда «ЛизаАлерт» «ВКонтакте» Фото: Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Нижнем Тагиле (Свердловская область) 16 апреля пропал 79-летний Александр Симаков. Мужчина нуждается в медицинской помощи. Волонтеры регионального отделения поискового отряда «ЛизаАлерт» просят свердловчан поделиться любой информацией о пенсионере и присоединиться к его поискам. «Внимание! Помогите найти человека! Пропал Симаков Александр Анатольевич, 79 лет (1944 года рождения), город Нижний Тагил, Свердловская область. С 16 апреля 2024 года его местонахождение неизвестно. Нуждается в медицинской помощи… Нам очень нужна помощь всех жителей Нижнего Тагила. Помогите, пожалуйста, вернуться домой дедушке», — говорится в группе отряда «ВКонтакте». Рост пенсионера — 155 сантиметров, худощавого телосложения, волосы седые, а глаза серые. Был одет в зеленую куртку, черные штаны, калоши и кепку. Если вы видели Александра Симакова или знаете, где он находится, то позвоните по телефону горячей линии: 8 (800) 700-54-52 или 112. Также можете обратиться по номеру инфоргов Людмилы — 8 (963) 648-60-69 или Юлии — 8 (965) 533-33-99.