Появилось видео смертельного ДТП мотоциклиста в Екатеринбурге

Мотоцикл отбросило на припаркованную машину
Появились кадры ДТП в Екатеринбурге, в котором 47-летний мотоциклист налетел на бордюр и разбился насмерть. Видео с корреспондентом URA.RU поделился читатель агентства.
С камер видно, как байкер обгоняет черный микроавтобус, но не справляется с управлением, ударяясь боком об бордюр. Белая иномарка, проезжавшая рядом, начинает притормаживать после столкновения мотоциклиста со столбом.
Авария произошла днем 17 апреля возле дома на улице Чемпионов. Мужчина ехал в шлеме, но без защитной экипировки. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
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