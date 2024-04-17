Появилось видео смертельного ДТП мотоциклиста в Екатеринбурге

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Мотоцикл отбросило на припаркованную машину Фото:

Появились кадры ДТП в Екатеринбурге, в котором 47-летний мотоциклист налетел на бордюр и разбился насмерть. Видео с корреспондентом URA.RU поделился читатель агентства.

С камер видно, как байкер обгоняет черный микроавтобус, но не справляется с управлением, ударяясь боком об бордюр. Белая иномарка, проезжавшая рядом, начинает притормаживать после столкновения мотоциклиста со столбом.

Авария произошла днем 17 апреля возле дома на улице Чемпионов. Мужчина ехал в шлеме, но без защитной экипировки. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.

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Появились кадры ДТП в Екатеринбурге, в котором 47-летний мотоциклист налетел на бордюр и разбился насмерть. Видео с корреспондентом URA.RU поделился читатель агентства. С камер видно, как байкер обгоняет черный микроавтобус, но не справляется с управлением, ударяясь боком об бордюр. Белая иномарка, проезжавшая рядом, начинает притормаживать после столкновения мотоциклиста со столбом. Авария произошла днем 17 апреля возле дома на улице Чемпионов. Мужчина ехал в шлеме, но без защитной экипировки. Сейчас на месте происшествия работают сотрудники Госавтоинспекции.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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