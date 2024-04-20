Мишленовский ресторан в Стокгольме закроют из-за связей с Россией

20 апреля 2024 в 12:49 Размер текста - 17 +

В Швеции закрывается престижный ресторан «Aloe», пишет Dagens Nyheter Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Обладатель двух звезд Мишлен ресторан «Aloe», расположенный на юге Стокгольма, известен как один из самых престижных заведений высокой кухни в Швеции. Сейчас ресторан закрывается после того, как один из его основателей столкнулся с резкой критикой за участие в проекте ресторана в России. Об этом пишет издание Dagens Nyheter. «Aloe» закрывается. Объявление было сделано после того, как один из основателей подвергся резкой критике за свою работу над рестораном в России», — говорится в материале издания. Основатель ресторана Даниэль Хегландер заявил, что нападки и насмешки, которые он был вынужден выдержать за последние дни, несправедливы и необоснованы. Он уточнил, что работа над проектом началась задолго до начала СВО на Украине. В комментариях к его посту в соцсетях множество пользователей выразили основателю ресторана поддержку, заключили в материале. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Обладатель двух звезд Мишлен ресторан «Aloe», расположенный на юге Стокгольма, известен как один из самых престижных заведений высокой кухни в Швеции. Сейчас ресторан закрывается после того, как один из его основателей столкнулся с резкой критикой за участие в проекте ресторана в России. Об этом пишет издание Dagens Nyheter. «Aloe» закрывается. Объявление было сделано после того, как один из основателей подвергся резкой критике за свою работу над рестораном в России», — говорится в материале издания. Основатель ресторана Даниэль Хегландер заявил, что нападки и насмешки, которые он был вынужден выдержать за последние дни, несправедливы и необоснованы. Он уточнил, что работа над проектом началась задолго до начала СВО на Украине. В комментариях к его посту в соцсетях множество пользователей выразили основателю ресторана поддержку, заключили в материале.