Мишленовский ресторан в Стокгольме закроют из-за связей с Россией

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Ресторан Лео дай пиццы на месте бара Черчилль. Екатеринбург, сервировка стола, ресторан лео дай пиццы
В Швеции закрывается престижный ресторан «Aloe», пишет Dagens Nyheter Фото:

Обладатель двух звезд Мишлен ресторан «Aloe», расположенный на юге Стокгольма, известен как один из самых престижных заведений высокой кухни в Швеции. Сейчас ресторан закрывается после того, как один из его основателей столкнулся с резкой критикой за участие в проекте ресторана в России. Об этом пишет издание Dagens Nyheter.

«Aloe» закрывается. Объявление было сделано после того, как один из основателей подвергся резкой критике за свою работу над рестораном в России», — говорится в материале издания. Основатель ресторана Даниэль Хегландер заявил, что нападки и насмешки, которые он был вынужден выдержать за последние дни, несправедливы и необоснованы.

Он уточнил, что работа над проектом началась задолго до начала СВО на Украине. В комментариях к его посту в соцсетях множество пользователей выразили основателю ресторана поддержку, заключили в материале.

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Обладатель двух звезд Мишлен ресторан «Aloe», расположенный на юге Стокгольма, известен как один из самых престижных заведений высокой кухни в Швеции. Сейчас ресторан закрывается после того, как один из его основателей столкнулся с резкой критикой за участие в проекте ресторана в России. Об этом пишет издание Dagens Nyheter. «Aloe» закрывается. Объявление было сделано после того, как один из основателей подвергся резкой критике за свою работу над рестораном в России», — говорится в материале издания. Основатель ресторана Даниэль Хегландер заявил, что нападки и насмешки, которые он был вынужден выдержать за последние дни, несправедливы и необоснованы. Он уточнил, что работа над проектом началась задолго до начала СВО на Украине. В комментариях к его посту в соцсетях множество пользователей выразили основателю ресторана поддержку, заключили в материале.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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