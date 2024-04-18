СБУ заявила, что в Польше готовилось покушение на Зеленского

В Польше были раскрыты планы совершить попытку покушения на президента Украины Владимира Зеленского. Подозреваемого задержали. Об этом рассказали в Службе безопасности Украины (СБУ)
«18 апреля 2024 года по ходатайству польской прокуратуры Окружной суд города Варшавы применил в отношении злоумышленника меру пресечения в виде содержания под стражей», — говорится в сообщении СБУ. В украинском ведомстве считают, что задержанный якобы является российским агентом, который имел связь со спецслужбами из России.
По данным следствия, задержанный планировал собирать и передавать информацию о безопасности аэропорта Жешув-Ясенка для планирования возможного покушения на президента Зеленского во время его пребывания в Польше. Сотрудники СБУ и украинские прокуроры предупредили польские органы о предполагаемом покушении, передав им значимые доказательства, заключили в СБУ.
URA.RU направило запрос в Службу внешней разведки (СВР) России для уточнения информации. На момент выхода публикации комментариев не поступило.
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