Челябинский тракт встает в глухие пробки из-за проблемного моста. Видео

21 апреля 2024 в 02:20 Размер текста - 17 +

По словам очевидцев, длинные пробки возникают именно из-за опоры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Около проблемного моста на 159-м километре Челябинского тракта регулярно появляются многокилометровые пробки, последний длинный затор возник вечером 19 апреля. Очевидцы сообщили URA.RU, что причина тому — деревянная опора, которую установили на дороге после повреждения моста. «На 159-м километре трассы Екатеринбург — Челябинск не ремонтируют мост. Еще зимой он получил повреждение. Видимо, большегруз проезжал под мостом и зацепил его. Поставили подпорку. В многокилометровой автомобильной пробке стояли 19 апреля, в пятницу вечером», — сообщил собеседник. Движение под мостом на месте подпорки закрыто — для проезда машин отдали встречную полосу. Очевидцы волнуются, что летом дачники и туристы будут стоять на этом промежутке часами. «Впереди летний сезон. Страшно представить, какие пробки еще будут, когда дачники и туристы начнут ездить на челябинские озера», — отметил собеседник. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Около проблемного моста на 159-м километре Челябинского тракта регулярно появляются многокилометровые пробки, последний длинный затор возник вечером 19 апреля. Очевидцы сообщили URA.RU, что причина тому — деревянная опора, которую установили на дороге после повреждения моста. «На 159-м километре трассы Екатеринбург — Челябинск не ремонтируют мост. Еще зимой он получил повреждение. Видимо, большегруз проезжал под мостом и зацепил его. Поставили подпорку. В многокилометровой автомобильной пробке стояли 19 апреля, в пятницу вечером», — сообщил собеседник. Движение под мостом на месте подпорки закрыто — для проезда машин отдали встречную полосу. Очевидцы волнуются, что летом дачники и туристы будут стоять на этом промежутке часами. «Впереди летний сезон. Страшно представить, какие пробки еще будут, когда дачники и туристы начнут ездить на челябинские озера», — отметил собеседник.