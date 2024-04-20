20 апреля 2024

Челябинский тракт встает в глухие пробки из-за проблемного моста. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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Пробка на Серовском тракте. Нижний Тагил, пробка
По словам очевидцев, длинные пробки возникают именно из-за опоры Фото:

Около проблемного моста на 159-м километре Челябинского тракта регулярно появляются многокилометровые пробки, последний длинный затор возник вечером 19 апреля. Очевидцы сообщили URA.RU, что причина тому — деревянная опора, которую установили на дороге после повреждения моста.

«На 159-м километре трассы Екатеринбург — Челябинск не ремонтируют мост. Еще зимой он получил повреждение. Видимо, большегруз проезжал под мостом и зацепил его. Поставили подпорку. В многокилометровой автомобильной пробке стояли 19 апреля, в пятницу вечером», — сообщил собеседник.

Движение под мостом на месте подпорки закрыто — для проезда машин отдали встречную полосу. Очевидцы волнуются, что летом дачники и туристы будут стоять на этом промежутке часами. «Впереди летний сезон. Страшно представить, какие пробки еще будут, когда дачники и туристы начнут ездить на челябинские озера», — отметил собеседник.

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Около проблемного моста на 159-м километре Челябинского тракта регулярно появляются многокилометровые пробки, последний длинный затор возник вечером 19 апреля. Очевидцы сообщили URA.RU, что причина тому — деревянная опора, которую установили на дороге после повреждения моста. «На 159-м километре трассы Екатеринбург — Челябинск не ремонтируют мост. Еще зимой он получил повреждение. Видимо, большегруз проезжал под мостом и зацепил его. Поставили подпорку. В многокилометровой автомобильной пробке стояли 19 апреля, в пятницу вечером», — сообщил собеседник. Движение под мостом на месте подпорки закрыто — для проезда машин отдали встречную полосу. Очевидцы волнуются, что летом дачники и туристы будут стоять на этом промежутке часами. «Впереди летний сезон. Страшно представить, какие пробки еще будут, когда дачники и туристы начнут ездить на челябинские озера», — отметил собеседник.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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