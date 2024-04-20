20 апреля 2024
19 апреля 2024

В ХМАО возникла острая нехватка строителей

© Служба новостей «URA.RU»
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Новостройка. Пермь, строители, рабочие, строительство, стройка, новостройка
Уровень безработицы в ХМАО 2024 году достиг минимума Фото:

Уровень регистрируемой безработицы в 2024 году опустился до 0,28%. Сейчас наоборот — наблюдается нехватка рабочих, особенно строителей, рассказала исполняющая обязанности директора Сургутского центра занятости населения Инна Бараневская.

«Очень низкая численность безработных. Не хватает рабочих профессий, не хватает рабочих строительных. То есть „Сургутнефтегаз“ у нас испытывает кадровую потребность. Все строительные организации испытывают кадровую потребность именно в строительной сфере», — поделилась Бараневская с SiTV. Уровень безработицы опустился до 0,28%.

Она добавила, что на данный момент в Сургуте официально зарегистрировано 240 безработных, при населении в более, чем 400 тысяч человек. В 2021 году этот показатель равнялся почти семи тысячам.

Ханты-Мансийский автономный округ занял девятую строчку рейтинга регионов России по уровню безработицы. На конец 2023 года этот показатель в Югре составил 1,8%.

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Уровень регистрируемой безработицы в 2024 году опустился до 0,28%. Сейчас наоборот — наблюдается нехватка рабочих, особенно строителей, рассказала исполняющая обязанности директора Сургутского центра занятости населения Инна Бараневская. «Очень низкая численность безработных. Не хватает рабочих профессий, не хватает рабочих строительных. То есть „Сургутнефтегаз“ у нас испытывает кадровую потребность. Все строительные организации испытывают кадровую потребность именно в строительной сфере», — поделилась Бараневская с SiTV. Уровень безработицы опустился до 0,28%. Она добавила, что на данный момент в Сургуте официально зарегистрировано 240 безработных, при населении в более, чем 400 тысяч человек. В 2021 году этот показатель равнялся почти семи тысячам. Ханты-Мансийский автономный округ занял девятую строчку рейтинга регионов России по уровню безработицы. На конец 2023 года этот показатель в Югре составил 1,8%.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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