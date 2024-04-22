СК возбудил уголовное дело из-за смерти рабочего на стройке в Екатеринбурге

Наказание предусматривает до пяти лет лишения свободы Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Следователи возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего от удара током на башенном кране на стройке в Екатеринбурге. Об этом URA.RU рассказали в пресс-службе регионального СУ СКР.

«Смерть пострадавшего произошла из-за поражения электрическим током при осуществлении работ в распределительном силовом ящике с электрооборудованием башенного крана», — следует из сообщения. СК завел уголовное дело по части второй статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека).

По словам руководителя пресс-службы свердловского главка МВД Валерия Горелых, сообщение об инциденте поступило в отдел полиции № 4. «Сообщалось, что на платформе башенного крана находится тело мужчины, которого насмерть ударило током. Прибывшие на место сотрудники территориального МВД установили, что пострадавший выполнял работы по сборке указанного крана. Наработанные материалы полицейские передали нашим коллегам из регионального СК», — отметил полковник Горелых.

Инцидент произошел вечером 20 апреля. Сотрудники прокуратуры организовали проверку.