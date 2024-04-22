В челябинском районе запустили суперкарусель для доения 72 коров за раз

22 апреля 2024 в 16:57 Размер текста - 17 +

В новом коровнике могут доить 72 коровы одновременно Фото: Анна Майорова © URA.RU В селе Коелга Еткульского района Челябинской области модернизирован коровник на 800 голов, где работает суперкарусель на 72 доильных места. Предприятие развивается благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсельхоза. «За сутки в этом доильном зале карусельного типа выдаивается более 1600 коров. До того, как мы перешли на эту технологию, у нас коровы стояли на привязи, одна доярка обслуживала до 50 коров, процесс шел очень медленно. Сейчас нагрузка на одну доярку от 350 до 400 коров, производительность выросла в разы», — цитируют слова председателя СПК «Коелгинское» Анатолия Шундеева пресс-служба ведомства. По данным Шундеева, в сутки они получают до 33 тысяч тонн молока высшего сорта. Раньше предприятие поставляло молоко фирме «Данон», но с мая молоко будет оставаться в регионе и поступать на переработку в Челябинск. В планах предприятия нарастить поголовье с 3600 до 4000 коров, часть из них высокоудойные и могут дать до 67 литров молока. Здесь же на ферме оборудован роддом, где новорожденным телкам делают массаж и обдувают теплым воздухом. А взрослым животным для более высоких удоев добавляют в рацион кукурузу сорта «бондюэль», которая имеет больше сахара. Как уточнили в пресс-службе областного минсельхоза, развитие предприятия идет благодаря поддержке главы региона Алексея Текслера. Так, ранее из регионального бюджета на компенсацию затрат, а также на возмещение расходов на строительство новых зерноскладов был направлен 291 миллион рублей. В 2024 году, благодаря решению губернатора, эта сумма составит 585,6 миллиона рублей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В селе Коелга Еткульского района Челябинской области модернизирован коровник на 800 голов, где работает суперкарусель на 72 доильных места. Предприятие развивается благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера, сообщили URA.RU в пресс-службе регионального минсельхоза. «За сутки в этом доильном зале карусельного типа выдаивается более 1600 коров. До того, как мы перешли на эту технологию, у нас коровы стояли на привязи, одна доярка обслуживала до 50 коров, процесс шел очень медленно. Сейчас нагрузка на одну доярку от 350 до 400 коров, производительность выросла в разы», — цитируют слова председателя СПК «Коелгинское» Анатолия Шундеева пресс-служба ведомства. По данным Шундеева, в сутки они получают до 33 тысяч тонн молока высшего сорта. Раньше предприятие поставляло молоко фирме «Данон», но с мая молоко будет оставаться в регионе и поступать на переработку в Челябинск. В планах предприятия нарастить поголовье с 3600 до 4000 коров, часть из них высокоудойные и могут дать до 67 литров молока. Здесь же на ферме оборудован роддом, где новорожденным телкам делают массаж и обдувают теплым воздухом. А взрослым животным для более высоких удоев добавляют в рацион кукурузу сорта «бондюэль», которая имеет больше сахара. Как уточнили в пресс-службе областного минсельхоза, развитие предприятия идет благодаря поддержке главы региона Алексея Текслера. Так, ранее из регионального бюджета на компенсацию затрат, а также на возмещение расходов на строительство новых зерноскладов был направлен 291 миллион рублей. В 2024 году, благодаря решению губернатора, эта сумма составит 585,6 миллиона рублей.