В Сургуте у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в красивую дату

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Клипарт. Екатеринбург, свадьба, кольца, женитьба, бракосочетание
60 пар сургутян зарегистрировали брак в красивую дату — 20.04.2024 Фото:

В Сургуте у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в день трех двоек — 20.04.2024. В красивую дату зарегистрировались 60 пар сургутян. Об этом URA.RU сообщили в ЗАГСе города.

«В Сургуте в зеркальную дату 20.04.2024 поженились 60 пар. Наплыв молодоженов также связан с выходным днем недели», — рассказали агентству в ЗАГСе.

Желающие заключить брак также смогут зарегистрироваться в другую красивую дату — 24.04.2024. Пока что в Сургуте в этот день собираются пожениться 3 пары. А 7 июля у сургутян будет возможность сыграть массовую постановочную свадьбу. Чтобы поучаствовать в церемонии молодым нужно зарегистрировать брак до 6 июля.

Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поженились постояльцы Нижневартовского пансиона, которым более 150 лет на двоих. Невесте 83 года, а жениху — 70 лет.

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В Сургуте у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в день трех двоек — 20.04.2024. В красивую дату зарегистрировались 60 пар сургутян. Об этом URA.RU сообщили в ЗАГСе города. «В Сургуте в зеркальную дату 20.04.2024 поженились 60 пар. Наплыв молодоженов также связан с выходным днем недели», — рассказали агентству в ЗАГСе. Желающие заключить брак также смогут зарегистрироваться в другую красивую дату — 24.04.2024. Пока что в Сургуте в этот день собираются пожениться 3 пары. А 7 июля у сургутян будет возможность сыграть массовую постановочную свадьбу. Чтобы поучаствовать в церемонии молодым нужно зарегистрировать брак до 6 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поженились постояльцы Нижневартовского пансиона, которым более 150 лет на двоих. Невесте 83 года, а жениху — 70 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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