В Сургуте у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в красивую дату

22 апреля 2024 в 20:08 Размер текста - 17 +

60 пар сургутян зарегистрировали брак в красивую дату — 20.04.2024 Фото: Владимир Жабриков © URA.RU В Сургуте у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в день трех двоек — 20.04.2024. В красивую дату зарегистрировались 60 пар сургутян. Об этом URA.RU сообщили в ЗАГСе города.



«В Сургуте в зеркальную дату 20.04.2024 поженились 60 пар. Наплыв молодоженов также связан с выходным днем недели», — рассказали агентству в ЗАГСе.



Желающие заключить брак также смогут зарегистрироваться в другую красивую дату — 24.04.2024. Пока что в Сургуте в этот день собираются пожениться 3 пары. А 7 июля у сургутян будет возможность сыграть массовую постановочную свадьбу. Чтобы поучаствовать в церемонии молодым нужно зарегистрировать брак до 6 июля.



Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поженились постояльцы Нижневартовского пансиона, которым более 150 лет на двоих. Невесте 83 года, а жениху — 70 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Сургуте у молодоженов возник ажиотаж на регистрацию брака в день трех двоек — 20.04.2024. В красивую дату зарегистрировались 60 пар сургутян. Об этом URA.RU сообщили в ЗАГСе города. «В Сургуте в зеркальную дату 20.04.2024 поженились 60 пар. Наплыв молодоженов также связан с выходным днем недели», — рассказали агентству в ЗАГСе. Желающие заключить брак также смогут зарегистрироваться в другую красивую дату — 24.04.2024. Пока что в Сургуте в этот день собираются пожениться 3 пары. А 7 июля у сургутян будет возможность сыграть массовую постановочную свадьбу. Чтобы поучаствовать в церемонии молодым нужно зарегистрировать брак до 6 июля. Ранее URA.RU рассказывало, что в ХМАО поженились постояльцы Нижневартовского пансиона, которым более 150 лет на двоих. Невесте 83 года, а жениху — 70 лет.