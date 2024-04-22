После падения подъездного козырька в Челябинске возбудили уголовное дело

22 апреля 2024 в 18:36 Размер текста - 17 +

Козырек подъезда рухнул под тяжестью снега Фото: Ольга Снопкова © URA.RU Из-за падения подъездного козырька на улице Салютной, 23а/1 в Челябинске в отношении директора управляющей компании (УК) ООО «ЖЭУ № 11, которая обслуживает дом, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Возбуждено уголовное дело в отношении директора УК, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Сегодня продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По версии следствия, сотрудники управкомпании не чистили снег всю зиму, из-за чего и произошло обрушение. В результате возникла реальная опасность для жизни и здоровья жильцов дома. Инцидент произошел вечером 5 марта. Козырек подъезда обрушился. К счастью, обошлось без пострадавших. После случившегося прокуратура района организовала проверку, в рамках которой была дана оценка действиям управляющей организации. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Из-за падения подъездного козырька на улице Салютной, 23а/1 в Челябинске в отношении директора управляющей компании (УК) ООО «ЖЭУ № 11, которая обслуживает дом, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Возбуждено уголовное дело в отношении директора УК, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Сегодня продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По версии следствия, сотрудники управкомпании не чистили снег всю зиму, из-за чего и произошло обрушение. В результате возникла реальная опасность для жизни и здоровья жильцов дома. Инцидент произошел вечером 5 марта. Козырек подъезда обрушился. К счастью, обошлось без пострадавших. После случившегося прокуратура района организовала проверку, в рамках которой была дана оценка действиям управляющей организации.