После падения подъездного козырька в Челябинске возбудили уголовное дело

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Обрушение козырька в доме на Салютной в Челябинске
Козырек подъезда рухнул под тяжестью снега Фото:

Из-за падения подъездного козырька на улице Салютной, 23а/1 в Челябинске в отношении директора управляющей компании (УК) ООО «ЖЭУ № 11, которая обслуживает дом, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону.

«Возбуждено уголовное дело в отношении директора УК, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Сегодня продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону.

По версии следствия, сотрудники управкомпании не чистили снег всю зиму, из-за чего и произошло обрушение. В результате возникла реальная опасность для жизни и здоровья жильцов дома.

Инцидент произошел вечером 5 марта. Козырек подъезда обрушился. К счастью, обошлось без пострадавших. После случившегося прокуратура района организовала проверку, в рамках которой была дана оценка действиям управляющей организации.

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Из-за падения подъездного козырька на улице Салютной, 23а/1 в Челябинске в отношении директора управляющей компании (УК) ООО «ЖЭУ № 11, которая обслуживает дом, возбуждено уголовное дело. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе СКР по региону. «Возбуждено уголовное дело в отношении директора УК, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан). Сегодня продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего», — сообщили URA.RU в пресс-службе СКР по региону. По версии следствия, сотрудники управкомпании не чистили снег всю зиму, из-за чего и произошло обрушение. В результате возникла реальная опасность для жизни и здоровья жильцов дома. Инцидент произошел вечером 5 марта. Козырек подъезда обрушился. К счастью, обошлось без пострадавших. После случившегося прокуратура района организовала проверку, в рамках которой была дана оценка действиям управляющей организации.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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