Бастрыкин требует доклад о падении подъездного козырька в Челябинске

23 апреля 2024 в 02:00 Размер текста - 17 +

Бастрыкин ждет доклад по делу о нарушении жилищных прав челябинцев Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад о расследовании уголовного дела по факту падения козырька подъезда дома по улице Салютной 23а/1 в Челябинске в марте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей… многоквартирного жилого дома по улице Салютной в Тракторозаводском районе Челябинска. По факту [падения козырька подъезда] возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Инцидент произошел в Челябинске вечером 5 марта. В доме по улице Салютная 23а/1 обвалился подъездный козырек. Обошлось без пострадавших. По версии следствия, сотрудники управляющей компании ООО «ЖЭУ №11», которая обслуживает дом, не чистили снег с крыши все зиму, из-за чего и произошло обрушение. Уголовное дело в отношении директора ООО «ЖЭУ №11» было возбуждено 22 апреля по части первой статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан»). Бастрыкин потребовал исполняющего обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Константина Правосудова доложить о ходе расследования уголовного дела. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин требует представить доклад о расследовании уголовного дела по факту падения козырька подъезда дома по улице Салютной 23а/1 в Челябинске в марте. Об этом сообщает пресс-служба ведомства. «Глава ведомства поручил представить доклад о ходе расследования уголовного дела по факту нарушения прав жителей… многоквартирного жилого дома по улице Салютной в Тракторозаводском районе Челябинска. По факту [падения козырька подъезда] возбуждено уголовное дело», — сообщает пресс-служба ведомства в своем telegram-канале. Инцидент произошел в Челябинске вечером 5 марта. В доме по улице Салютная 23а/1 обвалился подъездный козырек. Обошлось без пострадавших. По версии следствия, сотрудники управляющей компании ООО «ЖЭУ №11», которая обслуживает дом, не чистили снег с крыши все зиму, из-за чего и произошло обрушение. Уголовное дело в отношении директора ООО «ЖЭУ №11» было возбуждено 22 апреля по части первой статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья граждан»). Бастрыкин потребовал исполняющего обязанности руководителя Следственного управления Следственного комитета по Челябинской области Константина Правосудова доложить о ходе расследования уголовного дела.