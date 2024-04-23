В Перми подскочили цены на офисы

Офисы подорожали во многих городах-милионниках
В Перми выросли цены на офисные помещения. С января по апрель 2024 года стоимость квадратного метра увеличилась на 3%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate.
«Офисные помещения с начала 2024 года выросли в цене в восьми из 16 городов-миллионников. В Казани, Перми, Волгограде и Краснодаре стоимость увеличилась в пределах 4—8%», — сказано в исследовании.
Уточняется, что в январе 2024 года купить офис в Перми можно было по 88 тысяч рублей за квадратный метр. В апреле стоимость поднялась до 91 тысячи рублей.
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