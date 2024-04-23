23 апреля 2024

В Перми подскочили цены на офисы

В Перми офисные помещение подорожали на 3%
© Служба новостей «URA.RU»
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Предаксельратор НТИ. Завод Шпагина. Пермь, завод шпагина, современный офис
Офисы подорожали во многих городах-милионниках Фото:

В Перми выросли цены на офисные помещения. С января по апрель 2024 года стоимость квадратного метра увеличилась на 3%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate.

«Офисные помещения с начала 2024 года выросли в цене в восьми из 16 городов-миллионников. В Казани, Перми, Волгограде и Краснодаре стоимость увеличилась в пределах 4—8%», — сказано в исследовании.

Уточняется, что в январе 2024 года купить офис в Перми можно было по 88 тысяч рублей за квадратный метр. В апреле стоимость поднялась до 91 тысячи рублей.

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В Перми выросли цены на офисные помещения. С января по апрель 2024 года стоимость квадратного метра увеличилась на 3%. Такие данные приводят аналитики сервиса Restate. «Офисные помещения с начала 2024 года выросли в цене в восьми из 16 городов-миллионников. В Казани, Перми, Волгограде и Краснодаре стоимость увеличилась в пределах 4—8%», — сказано в исследовании. Уточняется, что в январе 2024 года купить офис в Перми можно было по 88 тысяч рублей за квадратный метр. В апреле стоимость поднялась до 91 тысячи рублей.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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