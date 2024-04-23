Свердловчанам назвали условия для остановки роста цен на такси

Привлечение самозанятых таксистов поможет свердловчанам сэкономить на поездке

24 апреля 2024 в 14:26 Размер текста - 17 +

Снижать рост цен на такси можно за счет привлечения дополнительных сил (архивное фото) Фото: Игорь Пантин © URA.RU В Свердловской области сдерживать цены на такси, которые взлетают в плохую погоду и час пик, можно с помощью привлечения дополнительных самозанятых таксистов. Таким мнением поделился директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин. «Основной и самый реальный способ не давать ценам скакать в пиковые нагрузки — это максимально простой и легальный доступ самозанятых автомобилистов на рынок такси. В пиковые нагрузки десятки и тысячи этих самозанятых выходят и снимают повышенный спрос. Только так мы можем не допустить диких перекосов, когда стоимость увеличивается в 4-6 раз», — пояснил Шушарин на пресс-конференции ТАСС. Но 1 сентября 2023 года в силу вступило положение 580-ФЗ об услугах такси, появились проблемы с ценами и водителями. В частности, законодатель механически распространил на самозанятых перевозчиков те же требования, которые предъявлялись таксопаркам в 1960-1970-х годах, например, утренний медосмотр. «В Екатеринбурге 1384 пункта медосмотра, мы все обзвонили, с самозанятыми работают только 33, из них круглосуточных пунктов 7. А услугу такси в Екатеринбурге оказывают 48 тысяч самозанятых граждан, чтобы пройти этот медосмотр, таксист должен отстоять в очереди две недели», — подчеркнул представитель «Максим». Из-за этого многие водители уходят из легальной отрасли, и до тех пор, пока закон не скорректируют, будут возникать дефицит водителей и рост цен, уверен Шушарин. Свердловчане часто жалуются на высокие цены на такси, особенно рост заметен в снегопады, аномальные морозы и дожди. Представитель совета по развитию такси в УрФО Владимир Герасименко предлагал контролировать стоимость поездки с помощью тарифов: выставлять ценник исходя из затрат на один километр пути, а не с учетом погоды. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Свердловской области сдерживать цены на такси, которые взлетают в плохую погоду и час пик, можно с помощью привлечения дополнительных самозанятых таксистов. Таким мнением поделился директор сервиса заказа такси «Максим» Максим Шушарин. «Основной и самый реальный способ не давать ценам скакать в пиковые нагрузки — это максимально простой и легальный доступ самозанятых автомобилистов на рынок такси. В пиковые нагрузки десятки и тысячи этих самозанятых выходят и снимают повышенный спрос. Только так мы можем не допустить диких перекосов, когда стоимость увеличивается в 4-6 раз», — пояснил Шушарин на пресс-конференции ТАСС. Но 1 сентября 2023 года в силу вступило положение 580-ФЗ об услугах такси, появились проблемы с ценами и водителями. В частности, законодатель механически распространил на самозанятых перевозчиков те же требования, которые предъявлялись таксопаркам в 1960-1970-х годах, например, утренний медосмотр. «В Екатеринбурге 1384 пункта медосмотра, мы все обзвонили, с самозанятыми работают только 33, из них круглосуточных пунктов 7. А услугу такси в Екатеринбурге оказывают 48 тысяч самозанятых граждан, чтобы пройти этот медосмотр, таксист должен отстоять в очереди две недели», — подчеркнул представитель «Максим». Из-за этого многие водители уходят из легальной отрасли, и до тех пор, пока закон не скорректируют, будут возникать дефицит водителей и рост цен, уверен Шушарин. Свердловчане часто жалуются на высокие цены на такси, особенно рост заметен в снегопады, аномальные морозы и дожди. Представитель совета по развитию такси в УрФО Владимир Герасименко предлагал контролировать стоимость поездки с помощью тарифов: выставлять ценник исходя из затрат на один километр пути, а не с учетом погоды.