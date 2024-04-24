24 апреля 2024

Аудиторы придут с проверкой в челябинский минпром

© Служба новостей «URA.RU»
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В плановую проверку включили оценку достоверности отчетов и целевое использование субсидий Фото:

Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) проверяют использование бюджетных средств в региональных минпромышленности и госфонде развития промышленности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства.

«Приступаем к проверке использования бюджетных средств, направленных на реализацию региональных проектов. Контрольные мероприятия также коснутся достижения показателей в рамках нацпроекта „Производительность труда и поддержка занятости“», — сообщили URA.RU в КСП.

КСП проверит использование бюджета за 2022 и 2023 год. Общая сумма за два года составила более 112 млн рублей. Аудиторы оценят обоснованность субсидий на региональные проекты, соблюдение условий на их предоставление и полноту и достоверность отчетов. КСП интересует целевое использование средств в минпроме и госфонде, а также встречные проверки предприятий-получателей средств.

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Аудиторы Контрольно-счетной палаты Челябинской области (КСП) проверяют использование бюджетных средств в региональных минпромышленности и госфонде развития промышленности. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе ведомства. «Приступаем к проверке использования бюджетных средств, направленных на реализацию региональных проектов. Контрольные мероприятия также коснутся достижения показателей в рамках нацпроекта „Производительность труда и поддержка занятости“», — сообщили URA.RU в КСП. КСП проверит использование бюджета за 2022 и 2023 год. Общая сумма за два года составила более 112 млн рублей. Аудиторы оценят обоснованность субсидий на региональные проекты, соблюдение условий на их предоставление и полноту и достоверность отчетов. КСП интересует целевое использование средств в минпроме и госфонде, а также встречные проверки предприятий-получателей средств.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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