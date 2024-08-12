Челябинские фирмы не принимают конфликтных соискателей, часто меняющих работу

13 августа 2024 в 10:58 Размер текста - 17 +

Найти работу конфликтным сотрудникам в Челябинской области сложно Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Челябинской области работодатели отказываются трудоустраивать соискателей, которые конфликтуют с коллективом и часто меняют место работы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, эти факторы могут стать препятствием для трудоустройства даже при наличии у соискателя сильных профессиональных навыков. «Для работодателей региона „красными флагами“ чаще всего становятся негативные высказывания в адрес бывших коллег, склонность к конфликтам и спорам и многократная смена работы. Большинство считают такое поведение соискателей неприемлемым», — отметили в HeadHunter. Основным отталкивающим фактором для 91% работодателей являются негативные отзывы о предыдущих коллегах, особенно это важно при найме маркетологов, бухгалтеров и ИТ-специалистов. На втором месте по значимости находится склонность к конфликтам, которая может негативно сказаться на атмосфере в команде и продуктивности работы. Такое поведение отмечено как тревожный сигнал 86% работодателями, особенно в строительстве, маркетинге и ИТ. Частая смена работы также вызывает опасения у 59% работодателей, в особенности в сферах транспорта, логистики и финансов. Однако директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина отметила, что джоб-хоппинг (частая смена работы — прим. URA.RU) стал трендом среди молодых специалистов и может быть полезным за счет приобретения разностороннего опыта. Кроме того, работодатели обращают внимание на поведение кандидатов в социальных сетях и «белые пятна» в резюме. Менее значимыми факторами выступили личные связи с конкурентами, избыточный опыт для позиции и нестандартный внешний вид. Хобби и отсутствие фотографии в резюме редко вызывают опасения. Хадина подчеркнула важность критического подхода к списку «тревожных звонков». Личные стереотипы рекрутера могут необоснованно сузить круг потенциальных кандидатов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Челябинской области работодатели отказываются трудоустраивать соискателей, которые конфликтуют с коллективом и часто меняют место работы. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса HeadHunter, эти факторы могут стать препятствием для трудоустройства даже при наличии у соискателя сильных профессиональных навыков. «Для работодателей региона „красными флагами“ чаще всего становятся негативные высказывания в адрес бывших коллег, склонность к конфликтам и спорам и многократная смена работы. Большинство считают такое поведение соискателей неприемлемым», — отметили в HeadHunter. Основным отталкивающим фактором для 91% работодателей являются негативные отзывы о предыдущих коллегах, особенно это важно при найме маркетологов, бухгалтеров и ИТ-специалистов. На втором месте по значимости находится склонность к конфликтам, которая может негативно сказаться на атмосфере в команде и продуктивности работы. Такое поведение отмечено как тревожный сигнал 86% работодателями, особенно в строительстве, маркетинге и ИТ. Частая смена работы также вызывает опасения у 59% работодателей, в особенности в сферах транспорта, логистики и финансов. Однако директор по развитию CRM-системы Talantix Марина Хадина отметила, что джоб-хоппинг (частая смена работы — прим. URA.RU) стал трендом среди молодых специалистов и может быть полезным за счет приобретения разностороннего опыта. Кроме того, работодатели обращают внимание на поведение кандидатов в социальных сетях и «белые пятна» в резюме. Менее значимыми факторами выступили личные связи с конкурентами, избыточный опыт для позиции и нестандартный внешний вид. Хобби и отсутствие фотографии в резюме редко вызывают опасения. Хадина подчеркнула важность критического подхода к списку «тревожных звонков». Личные стереотипы рекрутера могут необоснованно сузить круг потенциальных кандидатов.