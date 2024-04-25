Суд прекратил дело экс-директора пермского оборонного завода, который управлял им из СИЗО

Суд прекратил дело экс-топ-менеджера пермского порохового завода Миргородского

25 апреля 2024 в 20:52 Размер текста - 17 +

На истечении сроков давности указал сам Миргородцев Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Уголовное дело бывшего директора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородцева прекращено в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь». Миргородцев обвинялся в коммерческом подкупе во время руководства новосибирским предприятием «Искра». Миргородцева арестовали в конце 2021 года, и он умудрялся управлять Пермским пороховым заводом из СИЗО. «Миргородцев заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности. По ч. 7 ст. 207 УК РФ он составляет десять лет. По первому вмененному ему эпизоду срок давности истек еще в октябре 2023 года, по второму — в середине апреля 2024 года. Суд прошение бывшего топ-менеджера удовлетворил и прекратил дело», — говорится в сообщении. Олег Миргородцев обвинялся в получении двух взяток в размере 750 тысяч рублей и 1,5 млн рублей от руководителя фирмы-поставщика «Трансолеум М» Константина Еремина. Миргородцев также является фигурантом второго уголовного дела. В марте этого года ему предъявили обвинение в разглашении гостайны. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Уголовное дело бывшего директора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородцева прекращено в связи с истечением сроков давности. Об этом сообщает «Коммерсант-Сибирь». Миргородцев обвинялся в коммерческом подкупе во время руководства новосибирским предприятием «Искра». Миргородцева арестовали в конце 2021 года, и он умудрялся управлять Пермским пороховым заводом из СИЗО. «Миргородцев заявил ходатайство о прекращении уголовного преследования в связи с истечением сроков давности. По ч. 7 ст. 207 УК РФ он составляет десять лет. По первому вмененному ему эпизоду срок давности истек еще в октябре 2023 года, по второму — в середине апреля 2024 года. Суд прошение бывшего топ-менеджера удовлетворил и прекратил дело», — говорится в сообщении. Олег Миргородцев обвинялся в получении двух взяток в размере 750 тысяч рублей и 1,5 млн рублей от руководителя фирмы-поставщика «Трансолеум М» Константина Еремина. Миргородцев также является фигурантом второго уголовного дела. В марте этого года ему предъявили обвинение в разглашении гостайны.