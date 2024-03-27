Экс-директора пермского порохового завода обвинили в разглашении гостайны

Экс-директора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского обвиняют в разглашении гостайны. Якобы он показал своим подчиненным документ, на просмотр которого у них не было допуска.
«Миргородский стал фигурантом нового уголовного дела. Сейчас он обвиняется в разглашении гостайны. Во время одного из совещаний он мог показать своим подчиненным документ, содержащий гостайну. При этом у подчиненных Миргородского не было допуска для этого просмотра», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.
Это не первое уголовное дело в отношении Миргородцев. Ранее его обвиняли в коммерческом подкупе группы лиц. За это ег судят в Новосибирске. Как только процесс завершится, экс-директора завода начнут судить в Перми.
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