27 марта 2024

Экс-директора пермского порохового завода обвинили в разглашении гостайны

© Служба новостей «URA.RU»
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Виды города в период самоизоляции. 6 пареля 2020. Пермь, пермский пороховой завод
Будучи директором завода, Миргородский раскрыл гостайну Фото:

Экс-директора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского обвиняют в разглашении гостайны. Якобы он показал своим подчиненным документ, на просмотр которого у них не было допуска.

«Миргородский стал фигурантом нового уголовного дела. Сейчас он обвиняется в разглашении гостайны. Во время одного из совещаний он мог показать своим подчиненным документ, содержащий гостайну. При этом у подчиненных Миргородского не было допуска для этого просмотра», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники.

Это не первое уголовное дело в отношении Миргородцев. Ранее его обвиняли в коммерческом подкупе группы лиц. За это ег судят в Новосибирске. Как только процесс завершится, экс-директора завода начнут судить в Перми.

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Экс-директора ФКП «Пермский пороховой завод» Олега Миргородского обвиняют в разглашении гостайны. Якобы он показал своим подчиненным документ, на просмотр которого у них не было допуска. «Миргородский стал фигурантом нового уголовного дела. Сейчас он обвиняется в разглашении гостайны. Во время одного из совещаний он мог показать своим подчиненным документ, содержащий гостайну. При этом у подчиненных Миргородского не было допуска для этого просмотра», — сообщает «Коммерсант-Прикамье» со ссылкой на свои источники. Это не первое уголовное дело в отношении Миргородцев. Ранее его обвиняли в коммерческом подкупе группы лиц. За это ег судят в Новосибирске. Как только процесс завершится, экс-директора завода начнут судить в Перми.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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