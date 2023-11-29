Эмигрировавший в Израиль основатель СДЭКа продает свою долю в компании

29 ноября 2023 в 09:16 Размер текста - 17 +

Леонид Гольдорт направляет письма потенциальным покупателям о продаже своей доли в СДЭК Фото: Анна Майорова © URA.RU Основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт, эмигрировавший в Израиль, планирует продать свою долю в компании. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль ищет покупателя на свою долю в СДЭК», — передает слова источников РБК. Там добавили, что СДЭК активно исследует рынок и анализирует свою инвестиционную привлекательность, а также рассматривает возможность стратегических партнерств. Гольдорт не прямо отвечал на вопрос о продаже своей доли, но подтвердил, что переговоры о ее покупке велись в первом полугодии 2023 года. Собеседники газеты сообщили, что Гольдорт лично направлял письма с предложением о выкупе его доли потенциальным покупателям. При этом некоторые письма попадали к неправильным адресатам, включая сотрудников отдела маркетинга и продаж.

Основатель и генеральный директор логистического оператора СДЭК Леонид Гольдорт, эмигрировавший в Израиль, планирует продать свою долю в компании. Об этом рассказали источники, знакомые с ситуацией. «Гольдорт в связи с эмиграцией в Израиль ищет покупателя на свою долю в СДЭК», — передает слова источников РБК. Там добавили, что СДЭК активно исследует рынок и анализирует свою инвестиционную привлекательность, а также рассматривает возможность стратегических партнерств. Гольдорт не прямо отвечал на вопрос о продаже своей доли, но подтвердил, что переговоры о ее покупке велись в первом полугодии 2023 года. Собеседники газеты сообщили, что Гольдорт лично направлял письма с предложением о выкупе его доли потенциальным покупателям. При этом некоторые письма попадали к неправильным адресатам, включая сотрудников отдела маркетинга и продаж.