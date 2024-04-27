В «Кировском» высказались об изъятии здания по иску мэрии Екатеринбурга

В «Кировском» назвали справедливым решение суда после изъятия помещения
© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Татищева. Екатеринбург, улица заводская30
Мэрия Екатеринбурга планирует оспорить размер компенсации — 37,9 миллиона рублей Фото:

Компенсация в 37,9 млн рублей за помещение на Заводской, 30, которое мэрия Екатеринбурга изъяла у сети магазинов «Кировский», является справедливой. Своей оценкой решения Арбитражного суда в беседе с URA.RU поделились представители руководства «Кировского».

«37,9 миллиона — это рыночная цена. Это честно и справедливо», — поделился собеседник. Изначально администрация была готова заплатить только 10,6 млн рублей.

Мэрия планирует снести жилую пятиэтажку на Заводской, 30, где находится «Кировский», ради расширения улицы Татищева. Часть собственников согласились съехать на предложенных чиновниками условиях, с другими — как с «Кировским» — администрация судится. Чиновники с размером выкупной цены, которую установил суд, не согласны и планируют подать апелляцию.

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Компенсация в 37,9 млн рублей за помещение на Заводской, 30, которое мэрия Екатеринбурга изъяла у сети магазинов «Кировский», является справедливой. Своей оценкой решения Арбитражного суда в беседе с URA.RU поделились представители руководства «Кировского». «37,9 миллиона — это рыночная цена. Это честно и справедливо», — поделился собеседник. Изначально администрация была готова заплатить только 10,6 млн рублей. Мэрия планирует снести жилую пятиэтажку на Заводской, 30, где находится «Кировский», ради расширения улицы Татищева. Часть собственников согласились съехать на предложенных чиновниками условиях, с другими — как с «Кировским» — администрация судится. Чиновники с размером выкупной цены, которую установил суд, не согласны и планируют подать апелляцию.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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