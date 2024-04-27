Путин предрек рост ВВП и замедление инфляции

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Президент России Владимир Путин на итоговой пресс-конференции саммита "Россия-Африка". Санкт-Петербург, путин владимир, топ
На замедление инфляции повлияли темпы обрабатывающей промышленности, отметил Путин Фото:
новость из сюжета
Новая экономика России

Рост ВВП по итогам 2024 года может составить более 3%, а высокие темпы обрабатывающей отрасли сокращают инфляцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам.

«Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят, что по итогам текущего года ВВП страны может прибавить более 3%», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля.

Также президент отметил и сокращение инфляции. На это повлияли высокие темпы обрабатывающей отрасли. Например, в январе производство увеличилось на 7,5%, в феврале — 13,5%.

Хорошее развитие экономики прямо влияет на состояние федерального бюджета. Доходы уже превышают показатели 2023 года, отметил Путин.

До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране снижается также и безработица. По его словам, она находится на уровне 2,8%. Это произошло после принятых правительством мер в прошлом году.

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Рост ВВП по итогам 2024 года может составить более 3%, а высокие темпы обрабатывающей отрасли сокращают инфляцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. «Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят, что по итогам текущего года ВВП страны может прибавить более 3%», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Также президент отметил и сокращение инфляции. На это повлияли высокие темпы обрабатывающей отрасли. Например, в январе производство увеличилось на 7,5%, в феврале — 13,5%. Хорошее развитие экономики прямо влияет на состояние федерального бюджета. Доходы уже превышают показатели 2023 года, отметил Путин. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране снижается также и безработица. По его словам, она находится на уровне 2,8%. Это произошло после принятых правительством мер в прошлом году.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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