Путин предрек рост ВВП и замедление инфляции

27 апреля 2024 в 15:47 Размер текста - 17 +

На замедление инфляции повлияли темпы обрабатывающей промышленности, отметил Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Новая экономика России Рост ВВП по итогам 2024 года может составить более 3%, а высокие темпы обрабатывающей отрасли сокращают инфляцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. «Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят, что по итогам текущего года ВВП страны может прибавить более 3%», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля . Также президент отметил и сокращение инфляции. На это повлияли высокие темпы обрабатывающей отрасли. Например, в январе производство увеличилось на 7,5%, в феврале — 13,5%. Хорошее развитие экономики прямо влияет на состояние федерального бюджета. Доходы уже превышают показатели 2023 года, отметил Путин. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране снижается также и безработица. По его словам, она находится на уровне 2,8%. Это произошло после принятых правительством мер в прошлом году. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рост ВВП по итогам 2024 года может составить более 3%, а высокие темпы обрабатывающей отрасли сокращают инфляцию. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время совещания по экономическим вопросам. «Реальное текущее состояние экономики позволяет улучшать и прогнозы ее развития. Уже сейчас многие эксперты говорят, что по итогам текущего года ВВП страны может прибавить более 3%», — заявил Владимир Путин. Его слова приводит сайт Кремля. Также президент отметил и сокращение инфляции. На это повлияли высокие темпы обрабатывающей отрасли. Например, в январе производство увеличилось на 7,5%, в феврале — 13,5%. Хорошее развитие экономики прямо влияет на состояние федерального бюджета. Доходы уже превышают показатели 2023 года, отметил Путин. До этого премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что в стране снижается также и безработица. По его словам, она находится на уровне 2,8%. Это произошло после принятых правительством мер в прошлом году.