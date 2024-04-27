27 апреля 2024

Челябинский байкер мотоцикла Honda погиб под колесами «Лады Ларгус»

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Фоторепортаж - авария с мотоциклом. Салехард, мотоцикл, дтп, авария, разбитый мотоцикл
Мотоциклист скончался от полученных травм Фото:

В Магнитогорске (Челябинская область) байкер мотоцикла Honda погиб после столкновения с автомобилем «Лады Ларгус», водитель которой не уступил дорогу двухколесному транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.

«ДТП произошло 27 апреля в Магнитогорске по улице Вокзальная. 57-летний водитель „Лада Ларгус“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу. Он столкнулся с движущимся по главной дороге мотоциклом Honda CBR 600 °F, которым управлял 20-летний молодой человек», — отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

В результате ДТП мотоциклист скончался от травм при транспортировке в больницу. Водитель «Ларгуса» получил телесные повреждения.

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В Магнитогорске (Челябинская область) байкер мотоцикла Honda погиб после столкновения с автомобилем «Лады Ларгус», водитель которой не уступил дорогу двухколесному транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону. «ДТП произошло 27 апреля в Магнитогорске по улице Вокзальная. 57-летний водитель „Лада Ларгус“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу. Он столкнулся с движущимся по главной дороге мотоциклом Honda CBR 600 °F, которым управлял 20-летний молодой человек», — отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции региона. В результате ДТП мотоциклист скончался от травм при транспортировке в больницу. Водитель «Ларгуса» получил телесные повреждения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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