Челябинский байкер мотоцикла Honda погиб под колесами «Лады Ларгус»

В Магнитогорске (Челябинская область) байкер мотоцикла Honda погиб после столкновения с автомобилем «Лады Ларгус», водитель которой не уступил дорогу двухколесному транспорту. Об этом сообщили в пресс-службе УГИБДД по региону.
«ДТП произошло 27 апреля в Магнитогорске по улице Вокзальная. 57-летний водитель „Лада Ларгус“ при выезде с прилегающей территории не уступил дорогу. Он столкнулся с движущимся по главной дороге мотоциклом Honda CBR 600 °F, которым управлял 20-летний молодой человек», — отмечают в пресс-службе Госавтоинспекции региона.
В результате ДТП мотоциклист скончался от травм при транспортировке в больницу. Водитель «Ларгуса» получил телесные повреждения.
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