Дрон «Пиранья», уничтоживший первый танк Abrams, вышел на новый уровень

Разработчики дрона «Пиранья» вышли на производство от 300 беспилотников в день. Об этом рассказали в Симбирском конструкторском бюро. Ранее таким дроном уничтожили первый танк Abrams в зоне спецоперации.
«Мы имеем два филиала в Ульяновске <…> Производственная мощность от 300 штук в день», — сообщили ТАСС в бюро. Там добавили, что дрон имеет 64 конфигурации, включая комплектовку ночной и тепловизионной камерой, системой сброса и поворотной камерой.
Ранее представитель Симбирского конструкторского бюро «Пиранья» сообщил, что первый американский танк Abrams в зоне проведения СВО на Украине был поражен одноименным ульяновским FPV-дроном, стоимостью менее 50 тысяч рублей. Это произошло на авдеевском направлении в ходе боевых действий после освобождения самого города. В зону спецоперации поставили уже около восьми тысяч таких аппаратов.
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