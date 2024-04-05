Дрон «Пиранья», уничтоживший первый танк Abrams, вышел на новый уровень

Разработчики дрона «Пиранья» вышли на производство от 300 беспилотников в день

05 апреля 2024 в 08:33 Размер текста - 17 +

Дрон «Пиранья» имеет 64 конфигурации (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Разработчики дрона «Пиранья» вышли на производство от 300 беспилотников в день. Об этом рассказали в Симбирском конструкторском бюро. Ранее таким дроном уничтожили первый танк Abrams в зоне спецоперации. «Мы имеем два филиала в Ульяновске <…> Производственная мощность от 300 штук в день», — сообщили ТАСС в бюро. Там добавили, что дрон имеет 64 конфигурации, включая комплектовку ночной и тепловизионной камерой, системой сброса и поворотной камерой. Ранее представитель Симбирского конструкторского бюро «Пиранья» сообщил, что первый американский танк Abrams в зоне проведения СВО на Украине был поражен одноименным ульяновским FPV-дроном, стоимостью менее 50 тысяч рублей. Это произошло на авдеевском направлении в ходе боевых действий после освобождения самого города. В зону спецоперации поставили уже около восьми тысяч таких аппаратов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Разработчики дрона «Пиранья» вышли на производство от 300 беспилотников в день. Об этом рассказали в Симбирском конструкторском бюро. Ранее таким дроном уничтожили первый танк Abrams в зоне спецоперации. «Мы имеем два филиала в Ульяновске <…> Производственная мощность от 300 штук в день», — сообщили ТАСС в бюро. Там добавили, что дрон имеет 64 конфигурации, включая комплектовку ночной и тепловизионной камерой, системой сброса и поворотной камерой. Ранее представитель Симбирского конструкторского бюро «Пиранья» сообщил, что первый американский танк Abrams в зоне проведения СВО на Украине был поражен одноименным ульяновским FPV-дроном, стоимостью менее 50 тысяч рублей. Это произошло на авдеевском направлении в ходе боевых действий после освобождения самого города. В зону спецоперации поставили уже около восьми тысяч таких аппаратов.