Власти Пермского края раскрыли планы по застройке территории бывшего картодрома

Площадку бывшего картодрома в Камской долине в Перми можно будет застраивать многоэтажным жильем, а также общественными и коммерческими объектами. Для этого потребуется снос спортивного сооружения, следует из проекта приказа, размещенного на сайте министерства по управлению имущество и градостроительной деятельности Пермского края. В документе отражены планы по комплексному развитию указанной территории.
«Проект предусматривает снос регионального картодрома. В перечень разрешенных объектов для использования земельного участка могут быть выбраны многоэтажные жилые дома, образовательные, спортивные и медицинские учреждения, магазины, автостоянки и прочие виды объектов, типичных для жилой местности», — пишет издание «Ъ-Прикамье».
В октябре 2023 года городские власти рассматривали возможность построить на площадке, которую занимает картодром, аквапарк. В свою очередь, картодром было предложено перенести из Камской долины в Индустриальный район, выделив для объекта участок земли площадью 16 гектаров.
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Площадку бывшего картодрома в Камской долине в Перми можно будет застраивать многоэтажным жильем, а также общественными и коммерческими объектами. Для этого потребуется снос спортивного сооружения, следует из проекта приказа, размещенного на сайте министерства по управлению имущество и градостроительной деятельности Пермского края. В документе отражены планы по комплексному развитию указанной территории. «Проект предусматривает снос регионального картодрома. В перечень разрешенных объектов для использования земельного участка могут быть выбраны многоэтажные жилые дома, образовательные, спортивные и медицинские учреждения, магазины, автостоянки и прочие виды объектов, типичных для жилой местности», — пишет издание «Ъ-Прикамье». В октябре 2023 года городские власти рассматривали возможность построить на площадке, которую занимает картодром, аквапарк. В свою очередь, картодром было предложено перенести из Камской долины в Индустриальный район, выделив для объекта участок земли площадью 16 гектаров.