28 апреля 2024
27 апреля 2024

Власти Пермского края раскрыли планы по застройке территории бывшего картодрома

В Перми на месте картодрома разрешат строить высотки, магазины и автостоянки
© Служба новостей «URA.RU»
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Акция фонда помощи онкобольным детям Искорка. Челябинск, картинг, картодром
Для комплексного развития территории в «Камской долине» потребуется снос картодрома Фото:

Площадку бывшего картодрома в Камской долине в Перми можно будет застраивать многоэтажным жильем, а также общественными и коммерческими объектами. Для этого потребуется снос спортивного сооружения, следует из проекта приказа, размещенного на сайте министерства по управлению имущество и градостроительной деятельности Пермского края. В документе отражены планы по комплексному развитию указанной территории.

«Проект предусматривает снос регионального картодрома. В перечень разрешенных объектов для использования земельного участка могут быть выбраны многоэтажные жилые дома, образовательные, спортивные и медицинские учреждения, магазины, автостоянки и прочие виды объектов, типичных для жилой местности», — пишет издание «Ъ-Прикамье».

В октябре 2023 года городские власти рассматривали возможность построить на площадке, которую занимает картодром, аквапарк. В свою очередь, картодром было предложено перенести из Камской долины в Индустриальный район, выделив для объекта участок земли площадью 16 гектаров.

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Площадку бывшего картодрома в Камской долине в Перми можно будет застраивать многоэтажным жильем, а также общественными и коммерческими объектами. Для этого потребуется снос спортивного сооружения, следует из проекта приказа, размещенного на сайте министерства по управлению имущество и градостроительной деятельности Пермского края. В документе отражены планы по комплексному развитию указанной территории. «Проект предусматривает снос регионального картодрома. В перечень разрешенных объектов для использования земельного участка могут быть выбраны многоэтажные жилые дома, образовательные, спортивные и медицинские учреждения, магазины, автостоянки и прочие виды объектов, типичных для жилой местности», — пишет издание «Ъ-Прикамье». В октябре 2023 года городские власти рассматривали возможность построить на площадке, которую занимает картодром, аквапарк. В свою очередь, картодром было предложено перенести из Камской долины в Индустриальный район, выделив для объекта участок земли площадью 16 гектаров.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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