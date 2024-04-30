Житель ХМАО выпал из окна многоэтажки

Погибший югорчанин жил в доме, где произошло падение Фото: Григорий Бергал © URA.RU

В Нижневартовске (ХМАО) днем 30 апреля из окна квартиры на 11 этаже выпал мужчина. В пресс-службе окружного Управления МВД корреспонденту URA.RU сообщили о проведении проверки по данному ЧП.

«В Нижневартовске 30 апреля с 11 этажа дома на улице Мира 27/1 выпал мужчина 1976 года рождения. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что погибший жил в доме, где произошло ЧП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.