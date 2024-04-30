30 апреля 2024
29 апреля 2024

Житель ХМАО выпал из окна многоэтажки

© Служба новостей «URA.RU»
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Последствия атаки БПЛА по адресу Ленинский проспект 92к1. Москва, окна, новостройка
Погибший югорчанин жил в доме, где произошло падение Фото:

В Нижневартовске (ХМАО) днем 30 апреля из окна квартиры на 11 этаже выпал мужчина. В пресс-службе окружного Управления МВД корреспонденту URA.RU сообщили о проведении проверки по данному ЧП.

«В Нижневартовске 30 апреля с 11 этажа дома на улице Мира 27/1 выпал мужчина 1976 года рождения. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве.

Уточняется, что погибший жил в доме, где произошло ЧП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

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В Нижневартовске (ХМАО) днем 30 апреля из окна квартиры на 11 этаже выпал мужчина. В пресс-службе окружного Управления МВД корреспонденту URA.RU сообщили о проведении проверки по данному ЧП. «В Нижневартовске 30 апреля с 11 этажа дома на улице Мира 27/1 выпал мужчина 1976 года рождения. Проводится проверка», — сообщили в ведомстве. Уточняется, что погибший жил в доме, где произошло ЧП. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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