30 апреля 2024

Горный обвал заблокировал рабочего в «Кальинской» шахте

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Малышевское изумрудно-бериллиевое месторождение Мариинский прииск. Свердловская область, шахта, шахтер, работа под землей, забой
Рабочего удалось за час освободить и поднять на землю (архивное фото) Фото:

После горного удара на шахте «Кальинская» (Североуральск, Свердловская область) оказался заблокирован завалами машинист. Происшествие случилось накануне вечером, 30 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Рабочего удалось оперативно поднять на поверхность, рассказали URA.RU в пресс-службе Сeвepoуpaльcкого бoкcитoвого pудника (СУБР).

«30 апреля в 18.04 по местному времени на шахте „Кальинская“ СУБРа произошел горный удар. Он повлек за собой обрушение горной массы. В смежной выработке за завалом оказался заблокированным машинист буровой установки. Горный мастер организовал уборку обрушенной горной массы, завал расчистили в течение часа и помогли шахтеру освободиться», — объяснили представители предприятия.

Они подчеркнули, что система безопасности СУБРа сработала эффективно: на шахте был оперативно создан штаб, на место прибыли руководители (в том числе управляющий директор СУБРа Леонид Буртолик). Также о ситуации экстренно уведомили Военизированный горно-спасательный отряд. Мужчина был поднят на поверхность, ему оказали первую медицинскую помощь. Для дальнейшего осмотра шахтера увезли в Североуральскую больницу.

Это уже второй за два месяца горный удар на «Кальинской». Первый был 25 марта. Тогда под завалами оказались двое рабочих. Один из них погиб, а второго удалось спасти. URA.RU рассказывало о трагедии в отдельном сюжете.

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После горного удара на шахте «Кальинская» (Североуральск, Свердловская область) оказался заблокирован завалами машинист. Происшествие случилось накануне вечером, 30 апреля, но известно о нем стало только сейчас. Рабочего удалось оперативно поднять на поверхность, рассказали URA.RU в пресс-службе Сeвepoуpaльcкого бoкcитoвого pудника (СУБР). «30 апреля в 18.04 по местному времени на шахте „Кальинская“ СУБРа произошел горный удар. Он повлек за собой обрушение горной массы. В смежной выработке за завалом оказался заблокированным машинист буровой установки. Горный мастер организовал уборку обрушенной горной массы, завал расчистили в течение часа и помогли шахтеру освободиться», — объяснили представители предприятия. Они подчеркнули, что система безопасности СУБРа сработала эффективно: на шахте был оперативно создан штаб, на место прибыли руководители (в том числе управляющий директор СУБРа Леонид Буртолик). Также о ситуации экстренно уведомили Военизированный горно-спасательный отряд. Мужчина был поднят на поверхность, ему оказали первую медицинскую помощь. Для дальнейшего осмотра шахтера увезли в Североуральскую больницу. Это уже второй за два месяца горный удар на «Кальинской». Первый был 25 марта. Тогда под завалами оказались двое рабочих. Один из них погиб, а второго удалось спасти. URA.RU рассказывало о трагедии в отдельном сюжете.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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