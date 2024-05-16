Мэр Тбилиси Каладзе: внешние силы пытаются устроить революцию в Грузии

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Протесты в Грузии. Тбилиси, грузия, тбилиси
Принятие закона об иноагентах вызвало волну протестов в Грузии Фото:

В Грузии внешние силы пытаются совершить государственный переворот. С таким заявлением выступил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе.

«Извне есть попытки того, чтобы в Грузии произошли переворот и революция. Примером этого является то, что иностранцы прибыли прямиком на акцию <…>. Это не дружба, а враждебность и попытка внедрения поляризации в стране», — подчеркнул Каха Каладзе в интервью телекомпании «Рустави 2».

Министры иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии пришли на проспект Руставели в Тбилиси 15 мая. Они приняли участие протестной акции против закона об иноагентах и поддержали демонстрантов, передает телеканал «360».

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В Грузии внешние силы пытаются совершить государственный переворот. С таким заявлением выступил генсек правящей партии «Грузинская мечта», мэр Тбилиси Каха Каладзе. «Извне есть попытки того, чтобы в Грузии произошли переворот и революция. Примером этого является то, что иностранцы прибыли прямиком на акцию <…>. Это не дружба, а враждебность и попытка внедрения поляризации в стране», — подчеркнул Каха Каладзе в интервью телекомпании «Рустави 2». Министры иностранных дел Исландии, Литвы и Эстонии пришли на проспект Руставели в Тбилиси 15 мая. Они приняли участие протестной акции против закона об иноагентах и поддержали демонстрантов, передает телеканал «360».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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