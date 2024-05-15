Давний соратник Кадырова ушел из парламента Чечни: чем запомнился Магомед Даудов

Кадыров пожелал Даудову удачи на новом месте работы

15 мая 2024 в 19:53 Размер текста - 17 +

Магомед Даудов (справа на фото) применит все свои навыки на новом месте работы, отметил Рамзан Кадыров Фото: Владимир Андреев © URA.RU Председатель чеченского парламента Магомед Даудов сложил с себя полномочия. На этом посту он был девять лет. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также пожелал ему успехов на новом месте работы. В апреле Даудову было присвоено воинское звание генерал-майора. URA.RU вспоминает, чем запомнился председатель парламента Чеченской Республики. Кадыров заявил, что Даудов — талантливый человек Дауда находился на посту председателя чеченского парламента девять лет. Он запомнился как один из самых весомых членов команды первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отметил Рамзан Кадыров. «Он каждый день самоотверженно отдавал себя службе и внес неоценимый вклад в развитие законотворческой системы. Отмечу, что, помимо прямых обязанностей, на счету Магомеда выполнение важных и ключевых для региона задач, с каждой из которых он скрупулезно знакомился, а затем и блестяще решал», — написал Кадыров в своем telegram-канале , отметив, что Даудов — талантливый человек. Помимо работы в правительстве, Даудов руководил региональным штабом по СВО. Кадыров отметил, что благодаря слаженной работе, никаких проблем с обучением военных, оснащением подразделений не было. Сам глава Чечни называет Даудова «дорогим братом». Перестановки в правительстве Кадыров объяснил так: «сегодня Магомед решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах». На его место назначен соратник первого президента Республики Шаид Жамалдаев. Карьерный рост Даудова: от работы в МВД до правительства С 2004 по 2005 год служил командиром роты в патрульно-постовой службе милиции Чеченской Республики, затем до 2006 года — командиром батальона в Шалинском районе. С ноября по декабрь 2006 года работал оперуполномоченным по особо важным делам, после чего до апреля 2007 года занимал должность заместителя командира отряда милиции особого назначения. С апреля по сентябрь 2007 года исполнял обязанности начальника ОВД по Шалинскому району, после чего был назначен начальником ОВД и проработал в этой должности до 2010 года. Затем занимал пост первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, а с 2012 по 2015 год — руководителя администрации главы и правительства ЧР. В 2015 и 2016 годах избирался председателем парламента ЧР III и IV созывов соответственно. С 2019 года является членом президиума генерального совета партии «Единая Россия» и секретарем чеченского регионального отделения этой партии. Также входит в состав совета руководителей фракций партии и совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ. Награжден званием Героя Российской Федерации, орденами Кадырова, Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалями за боевое содружество, доблесть в службе, верность долгу, а также нагрудными знаками и почетными званиями за заслуги перед Чеченской Республикой. За что Даудов получил Героя России Участвовал в множестве операций против незаконных вооруженных формирований в Чеченской Республике, в результате которых было ликвидировано 40 членов бандгрупп и задержано 15. Также было конфисковано большое количество оружия и взрывных устройств. Во время операции 13 февраля 2006 года по задержанию лидера бандгруппы. Даудов лично вступил в бой с террористом, который отказался сдаваться и открыл огонь. Даудов проник в дом и нейтрализовал преступника. Даудов также сыграл ключевую роль в получении информации о местоположении одного из лидеров бандформирований, принявшего на себя ответственность за теракт в Грозном 9 мая 2004 года, в результате которого погиб первый президент Чеченской Республики и другие высокопоставленные лица. Даудов организовал засаду у села Агишбатой Веденского района, в которую 4 апреля 2007 года попал террорист. В бою Имурзаев был убит. За это в 2007 году Дадов было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Председатель чеченского парламента Магомед Даудов сложил с себя полномочия. На этом посту он был девять лет. Об этом заявил глава Чечни Рамзан Кадыров. Он также пожелал ему успехов на новом месте работы. В апреле Даудову было присвоено воинское звание генерал-майора. URA.RU вспоминает, чем запомнился председатель парламента Чеченской Республики. Дауда находился на посту председателя чеченского парламента девять лет. Он запомнился как один из самых весомых членов команды первого президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова, отметил Рамзан Кадыров. Помимо работы в правительстве, Даудов руководил региональным штабом по СВО. Кадыров отметил, что благодаря слаженной работе, никаких проблем с обучением военных, оснащением подразделений не было. Сам глава Чечни называет Даудова «дорогим братом». Перестановки в правительстве Кадыров объяснил так: «сегодня Магомед решил, что на этой должности ему больше оставаться не надо и стоит искать себя в иных сферах». На его место назначен соратник первого президента Республики Шаид Жамалдаев. С 2004 по 2005 год служил командиром роты в патрульно-постовой службе милиции Чеченской Республики, затем до 2006 года — командиром батальона в Шалинском районе. С ноября по декабрь 2006 года работал оперуполномоченным по особо важным делам, после чего до апреля 2007 года занимал должность заместителя командира отряда милиции особого назначения. С апреля по сентябрь 2007 года исполнял обязанности начальника ОВД по Шалинскому району, после чего был назначен начальником ОВД и проработал в этой должности до 2010 года. Затем занимал пост первого заместителя Председателя Правительства Чеченской Республики, а с 2012 по 2015 год — руководителя администрации главы и правительства ЧР. В 2015 и 2016 годах избирался председателем парламента ЧР III и IV созывов соответственно. С 2019 года является членом президиума генерального совета партии «Единая Россия» и секретарем чеченского регионального отделения этой партии. Также входит в состав совета руководителей фракций партии и совета по развитию местного самоуправления при президенте РФ. Награжден званием Героя Российской Федерации, орденами Кадырова, Мужества, «За заслуги перед Отечеством» IV степени и медалями за боевое содружество, доблесть в службе, верность долгу, а также нагрудными знаками и почетными званиями за заслуги перед Чеченской Республикой. Участвовал в множестве операций против незаконных вооруженных формирований в Чеченской Республике, в результате которых было ликвидировано 40 членов бандгрупп и задержано 15. Также было конфисковано большое количество оружия и взрывных устройств. Во время операции 13 февраля 2006 года по задержанию лидера бандгруппы. Даудов лично вступил в бой с террористом, который отказался сдаваться и открыл огонь. Даудов проник в дом и нейтрализовал преступника. Даудов также сыграл ключевую роль в получении информации о местоположении одного из лидеров бандформирований, принявшего на себя ответственность за теракт в Грозном 9 мая 2004 года, в результате которого погиб первый президент Чеченской Республики и другие высокопоставленные лица. Даудов организовал засаду у села Агишбатой Веденского района, в которую 4 апреля 2007 года попал террорист. В бою Имурзаев был убит. За это в 2007 году Дадов было присвоено звание Героя Российской Федерации с вручением знака особого отличия — медали «Золотая Звезда».