Глава Института Китая: союз России и КНР сильно нервирует Запад

Встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ждут во всем мире. Этот союз «сильно нервирует Запад», заявил URA.RU директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.
«Эту встречу ждут во всем мире – неформальный союз двух евразийских сверхдержав очень нервирует Запад, которому никак не удается их поссорить. Думаю, лидеры РФ и КНР обсудят геополитику: ситуацию на Украине, в Тайваньском проливе, на Ближнем Востоке, возможно, на Корейском полуострове. В преддверии саммита в Казани важно согласовать позиции и по перспективам развития БРИКС», — отметил Бабаев.
Первый после переизбрания государственный визит президента РФ Владимира Путина состоится в Китай. Он пройдет 16-17 мая. В первый день ожидаются переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и старт перекрестного Года культуры России в Китае и Китая в России, во второй день Путин будет участвовать в российско-китайском ЭКПО в Харбине.
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