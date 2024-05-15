15 мая 2024

Глава Института Китая: союз России и КНР сильно нервирует Запад

© Служба новостей «URA.RU»
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Запад с нервозностью ожидает встречи лидеров России и Китая, сказал URA.RU Кирилл Бабаев
Запад с нервозностью ожидает встречи лидеров России и Китая, сказал URA.RU Кирилл Бабаев Фото:

Встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ждут во всем мире. Этот союз «сильно нервирует Запад», заявил URA.RU директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев.

«Эту встречу ждут во всем мире – неформальный союз двух евразийских сверхдержав очень нервирует Запад, которому никак не удается их поссорить. Думаю, лидеры РФ и КНР обсудят геополитику: ситуацию на Украине, в Тайваньском проливе, на Ближнем Востоке, возможно, на Корейском полуострове. В преддверии саммита в Казани важно согласовать позиции и по перспективам развития БРИКС», — отметил Бабаев.

Первый после переизбрания государственный визит президента РФ Владимира Путина состоится в Китай. Он пройдет 16-17 мая. В первый день ожидаются переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и старт перекрестного Года культуры России в Китае и Китая в России, во второй день Путин будет участвовать в российско-китайском ЭКПО в Харбине.

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Встречу президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина ждут во всем мире. Этот союз «сильно нервирует Запад», заявил URA.RU директор Института Китая и современной Азии РАН Кирилл Бабаев. «Эту встречу ждут во всем мире – неформальный союз двух евразийских сверхдержав очень нервирует Запад, которому никак не удается их поссорить. Думаю, лидеры РФ и КНР обсудят геополитику: ситуацию на Украине, в Тайваньском проливе, на Ближнем Востоке, возможно, на Корейском полуострове. В преддверии саммита в Казани важно согласовать позиции и по перспективам развития БРИКС», — отметил Бабаев. Первый после переизбрания государственный визит президента РФ Владимира Путина состоится в Китай. Он пройдет 16-17 мая. В первый день ожидаются переговоры с китайским лидером Си Цзиньпином и старт перекрестного Года культуры России в Китае и Китая в России, во второй день Путин будет участвовать в российско-китайском ЭКПО в Харбине.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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