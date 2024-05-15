Путин обозначил направления развития российского ВПК: главные заявления

Путин призвал максимально открыть Минобороны РФ

15 мая 2024 в 18:50 Размер текста - 17 +

Путин заявил, что у России есть все, чтобы быть на шаг впереди в сфере ВПК Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию военно-промышленного комплекса (ВПК). Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». На нем российский глава озвучил несколько направлений развития ВПК в стране, в частности, открыть специфику Минобороны РФ, чтобы ведомство впитало все самое лучшее. Основные заявления Путина с совещания — в материале URA.RU. Глава РФ попросил продолжить работу, которую начал экс-глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также следует максимально открыть ведомство в плане его специфики, чтобы оно впитало все самое современное.

Для эффективной работы боевых подразделений на СВО нужно максимально использовать административные ресурсы.

Путин рассчитывает, что кадровые перемещения не будут являться формальными.

Новый помощник президента РФ Алексей Дюмин будет заниматься оказанием помощи правительству и компаниям в обеспечении средствами борьбы ВС РФ в зоне спецоперации.

Россия имеет все, чтобы быть на шаг впереди и оперативнее осваивать новые средства вооруженной борьбы.

У РФ будет меньше потерь, если использовать более эффективные и точные средства поражения. Путин отметил, что это является ключевым вопросом в ведении вооруженной борьбы.

Президент РФ выразил надежду, что Андрей Белоусов, став новым главой Минобороны, применит на посту свой опыт работы в экономической сфере.

Сергей Шойгу знает потребности ВС РФ, как никто другой, отметил Путин. По его словам, новый секретарь Совбеза внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств.

Планы по достижению целей нацразвития не сокращаются даже во время проведения СВО. Здесь есть много задач, в особенности в социальной сфере. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию военно-промышленного комплекса (ВПК). Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». На нем российский глава озвучил несколько направлений развития ВПК в стране, в частности, открыть специфику Минобороны РФ, чтобы ведомство впитало все самое лучшее. Основные заявления Путина с совещания — в материале URA.RU.