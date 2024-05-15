Путин обозначил направления развития российского ВПК: главные заявления

Путин заявил, что у России есть все, чтобы быть на шаг впереди в сфере ВПК
Президент РФ Владимир Путин провел совещание по развитию военно-промышленного комплекса (ВПК). Трансляция проходила на телеканале «Россия-24». На нем российский глава озвучил несколько направлений развития ВПК в стране, в частности, открыть специфику Минобороны РФ, чтобы ведомство впитало все самое лучшее. Основные заявления Путина с совещания — в материале URA.RU.
- Глава РФ попросил продолжить работу, которую начал экс-глава Минобороны РФ Сергей Шойгу. Также следует максимально открыть ведомство в плане его специфики, чтобы оно впитало все самое современное.
- Для эффективной работы боевых подразделений на СВО нужно максимально использовать административные ресурсы.
- Путин рассчитывает, что кадровые перемещения не будут являться формальными.
- Новый помощник президента РФ Алексей Дюмин будет заниматься оказанием помощи правительству и компаниям в обеспечении средствами борьбы ВС РФ в зоне спецоперации.
- Россия имеет все, чтобы быть на шаг впереди и оперативнее осваивать новые средства вооруженной борьбы.
- У РФ будет меньше потерь, если использовать более эффективные и точные средства поражения. Путин отметил, что это является ключевым вопросом в ведении вооруженной борьбы.
- Президент РФ выразил надежду, что Андрей Белоусов, став новым главой Минобороны, применит на посту свой опыт работы в экономической сфере.
- Сергей Шойгу знает потребности ВС РФ, как никто другой, отметил Путин. По его словам, новый секретарь Совбеза внесет свой вклад в координацию работ силовых ведомств.
- Планы по достижению целей нацразвития не сокращаются даже во время проведения СВО. Здесь есть много задач, в особенности в социальной сфере.
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