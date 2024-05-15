ВСУ отправляют полицию в Харьковскую область

Вооруженные силы Украины перебрасывают военнослужащих учебных частей, полицейских и участников территориальной обороны (ТрО) на фронт в Харьковскую область. Такое решение Киев принял из-за продвижения российских войск, сообщил источник в силовых структурах.
«В связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике противник начал снимать с блокпостов в Харькове полицейских, солдат ТрО, Нацгвардию и экстренно перебрасывать в сторону Волчанска и Липцов. Аналогично с Красного Лимана, Днепропетровска», — сказал источник ТАСС.
Он подчеркнул, что также начата отправка военнослужащих учебных частей и центров колоннами от двух до пяти машин. По его словам, всего таких колонн шесть.
Подразделения группировки войск «Днепр» 15 мая полностью освободили населенный пункт Работино, находящийся в Запорожской области, передает RT. Помимо этого, ВС РФ заняли центр Старомайорского в ДНР. Главное об СВО к вечеру 15 мая — в материале URA.RU.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.