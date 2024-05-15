15 мая 2024

ВСУ отправляют полицию в Харьковскую область

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Отправка полиции и солдат ТрО обусловлена нехваткой живой силы на фронте
Отправка полиции и солдат ТрО обусловлена нехваткой живой силы на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины перебрасывают военнослужащих учебных частей, полицейских и участников территориальной обороны (ТрО) на фронт в Харьковскую область. Такое решение Киев принял из-за продвижения российских войск, сообщил источник в силовых структурах.

«В связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике противник начал снимать с блокпостов в Харькове полицейских, солдат ТрО, Нацгвардию и экстренно перебрасывать в сторону Волчанска и Липцов. Аналогично с Красного Лимана, Днепропетровска», — сказал источник ТАСС.

Он подчеркнул, что также начата отправка военнослужащих учебных частей и центров колоннами от двух до пяти машин. По его словам, всего таких колонн шесть.

Подразделения группировки войск «Днепр» 15 мая полностью освободили населенный пункт Работино, находящийся в Запорожской области, передает RT. Помимо этого, ВС РФ заняли центр Старомайорского в ДНР. Главное об СВО к вечеру 15 мая — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Вооруженные силы Украины перебрасывают военнослужащих учебных частей, полицейских и участников территориальной обороны (ТрО) на фронт в Харьковскую область. Такое решение Киев принял из-за продвижения российских войск, сообщил источник в силовых структурах. «В связи с продвижением российских войск и отсутствием необходимых резервов в живой силе и технике противник начал снимать с блокпостов в Харькове полицейских, солдат ТрО, Нацгвардию и экстренно перебрасывать в сторону Волчанска и Липцов. Аналогично с Красного Лимана, Днепропетровска», — сказал источник ТАСС. Он подчеркнул, что также начата отправка военнослужащих учебных частей и центров колоннами от двух до пяти машин. По его словам, всего таких колонн шесть. Подразделения группировки войск «Днепр» 15 мая полностью освободили населенный пункт Работино, находящийся в Запорожской области, передает RT. Помимо этого, ВС РФ заняли центр Старомайорского в ДНР. Главное об СВО к вечеру 15 мая — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...