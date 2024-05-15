Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО

16 мая 2024 в 02:35 Размер текста - 17 +

В результате атак ВСУ пострадали жители и повреждены жилые дома Фото: Marine Corps Sgt. Miguel Rosales / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Вооруженные силы Украины выпустили ракеты в сторону города Шебекино (Белгородская область. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два мирных жителя. «По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины — осколочное ранение спины», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его данным, зафиксированы различные повреждения в восьми частных жилых домовладениях. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вооруженные силы Украины выпустили ракеты в сторону города Шебекино (Белгородская область. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два мирных жителя. «По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины — осколочное ранение спины», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его данным, зафиксированы различные повреждения в восьми частных жилых домовладениях.