Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО

В результате атак ВСУ пострадали жители и повреждены жилые дома
новость из сюжетаСпецоперация РФ на Украине
Вооруженные силы Украины выпустили ракеты в сторону города Шебекино (Белгородская область. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два мирных жителя.
«По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины — осколочное ранение спины», —
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