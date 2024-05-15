15 мая 2024

Гладков: ВСУ обстреляли город Шебекино из РСЗО

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В результате атак ВСУ пострадали жители и повреждены жилые дома Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Вооруженные силы Украины выпустили ракеты в сторону города Шебекино (Белгородская область. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два мирных жителя.

«По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины — осколочное ранение спины», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его данным, зафиксированы различные повреждения в восьми частных жилых домовладениях.

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Вооруженные силы Украины выпустили ракеты в сторону города Шебекино (Белгородская область. Об этом сообщил губернатор области Вячеслав Гладков. По его словам, пострадали два мирных жителя. «По предварительной информации, два мирных жителя пострадали: у одного мужчины — осколочное ранение левой кисти, у второго мужчины — осколочное ранение спины», — написал Гладков в своем telegram-канале. По его данным, зафиксированы различные повреждения в восьми частных жилых домовладениях.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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