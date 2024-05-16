В Совфеде указали, как НАТО нарушает суверенитет Грузии

Главы МИД Литвы, Эстонии и Исландии нарушили суверенитет Грузии, приняв участие акции протеста в Тбилиси. Такое мнение высказал вице-спикер Совета Федерации РФ Константин Косачев.
"Полное презрение к суверенитету подопытных и бесцеремонное, на глазах у всего мира вмешательство в их внутренние дела", — написал Косачев в своем telegram-канале. Он добавил, что регулирование прозрачности иностранного влияния — это требование для любого государства, защищающего свой народ от госпереворотов, спонсируемых извне.
Ранее главы МИД Латвии Литвы, Эстонии и Исландии, находящиеся в Грузии с рабочим визитом, приняли участие в митинге против закона об иноагентах в Тбилиси. Они выразили свою поддержку протестующим и заявили, что место Грузии в Евросоюзе.
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