15 мая 2024

Прощание с Кононенко пройдет в храме Живоначальной Троицы

© Служба новостей «URA.RU»
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Прощание с Максимом Кононенко пройдет 17 мая
Прощание с Максимом Кононенко пройдет 17 мая Фото:

Прощание с журналистом и общественным деятелем Максимом Кононенко, ушедшим из жизни на 54-м году жизни, пройдет в храме Живоначальной Троицы в подмосковном Троицке. Об этом сообщили коллеги журналиста.

«Прощание с нашим коллегой, замечательным журналистом Максимом Кононенко, состоится 17 мая в 12:00 в Троицке, в храме Живоначальной Троицы. Адрес: город Троицк, улица Солнечная, 1», — говорится в telegram-канале «ВестиFM+». Похороны журналиста пройдут на кладбище в Губцево.

О смерти Максима Кононенко сообщила его жена. По предварительной информации, он погиб из-за сильного кровотечения, появившегося в результате расширения вен пищевода. Ему стало плохо вечером 13 мая. Сын журналиста вызвал скорую, однако медикам не удалось спасти его. Подробнее о жизни и профессиональной карьере Кононенко — в материале URA.RU.

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Прощание с журналистом и общественным деятелем Максимом Кононенко, ушедшим из жизни на 54-м году жизни, пройдет в храме Живоначальной Троицы в подмосковном Троицке. Об этом сообщили коллеги журналиста. «Прощание с нашим коллегой, замечательным журналистом Максимом Кононенко, состоится 17 мая в 12:00 в Троицке, в храме Живоначальной Троицы. Адрес: город Троицк, улица Солнечная, 1», — говорится в telegram-канале «ВестиFM+». Похороны журналиста пройдут на кладбище в Губцево. О смерти Максима Кононенко сообщила его жена. По предварительной информации, он погиб из-за сильного кровотечения, появившегося в результате расширения вен пищевода. Ему стало плохо вечером 13 мая. Сын журналиста вызвал скорую, однако медикам не удалось спасти его. Подробнее о жизни и профессиональной карьере Кононенко — в материале URA.RU.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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