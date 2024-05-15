Прощание с Кононенко пройдет в храме Живоначальной Троицы

Прощание с журналистом и общественным деятелем Максимом Кононенко, ушедшим из жизни на 54-м году жизни, пройдет в храме Живоначальной Троицы в подмосковном Троицке. Об этом сообщили коллеги журналиста.
«Прощание с нашим коллегой, замечательным журналистом Максимом Кононенко, состоится 17 мая в 12:00 в Троицке, в храме Живоначальной Троицы. Адрес: город Троицк, улица Солнечная, 1», — говорится в telegram-канале «ВестиFM+». Похороны журналиста пройдут на кладбище в Губцево.
О смерти Максима Кононенко сообщила его жена. По предварительной информации, он погиб из-за сильного кровотечения, появившегося в результате расширения вен пищевода. Ему стало плохо вечером 13 мая. Сын журналиста вызвал скорую, однако медикам не удалось спасти его. Подробнее о жизни и профессиональной карьере Кононенко — в материале URA.RU.
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