Эксперт ИКСА: визит Путина в КНР показывает, что Китай определился в отношении РФ

Политолог ИКСА: визит Путина показывает, что Китай не намерен блокировать Россию
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Эксперт Павел Трощинский считает, что визит президента РФ Владимира Путина в Китай показывает приоритеты не только РФ, но и КНР
Эксперт Павел Трощинский считает, что визит президента РФ Владимира Путина в Китай показывает приоритеты не только РФ, но и КНР Фото:

Первый зарубежный визит президента РФ Владимира Путина в Китай после инаугурации – это показатель того, что Китай не намерен присоединяться к западной блокаде России. Так объяснил URA.RU решение Путина руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Павел Трощинский.

«Предстоящая встреча Путина и Си Цзиньпина нивелирует заявления США и их сателлитов о международной изоляции России. Она состоится после череды визитов в Китай западных лидеров – канцлера Германии Олафа Шольца, госсекретаря США Энтони Блинкена (и визитов лидера Китая в Европу), которые старались “оторвать” Китай от России. То, что Си Цзиньпин будет лично общаться с Президентом РФ свидетельствует минимум о том, что КНР не намерена присоединяться к западной блокаде России», — объяснил Трощинский.

Кроме того, отметил эксперт, этот визит – не только дань уважения председателю КНР Си Цзиньпину со стороны Путина, но и благодарность всему китайскому народу. «В этом визите нечто большее. Это показатель благодарности всему китайскому народу, который в трудное для России время не поддержал агрессию Запада против нашей Родины», — пояснил Павел Трощинский.

Визит президент России Владимира Путина в Китай состоится 16-17 мая. Кремль официально сообщил об этом 14 мая.

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Первый зарубежный визит президента РФ Владимира Путина в Китай после инаугурации – это показатель того, что Китай не намерен присоединяться к западной блокаде России. Так объяснил URA.RU решение Путина руководитель Центра политических исследований и прогнозов Института Китая и современной Азии Российской академии наук (ИКСА РАН) Павел Трощинский. «Предстоящая встреча Путина и Си Цзиньпина нивелирует заявления США и их сателлитов о международной изоляции России. Она состоится после череды визитов в Китай западных лидеров – канцлера Германии Олафа Шольца, госсекретаря США Энтони Блинкена (и визитов лидера Китая в Европу), которые старались “оторвать” Китай от России. То, что Си Цзиньпин будет лично общаться с Президентом РФ свидетельствует минимум о том, что КНР не намерена присоединяться к западной блокаде России», — объяснил Трощинский. Кроме того, отметил эксперт, этот визит – не только дань уважения председателю КНР Си Цзиньпину со стороны Путина, но и благодарность всему китайскому народу. «В этом визите нечто большее. Это показатель благодарности всему китайскому народу, который в трудное для России время не поддержал агрессию Запада против нашей Родины», — пояснил Павел Трощинский. Визит президент России Владимира Путина в Китай состоится 16-17 мая. Кремль официально сообщил об этом 14 мая.
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