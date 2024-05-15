15 мая 2024

Укрывшийся в Белоруссии польский экс-судья Шмидт опасается украинских спецслужб

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Шмидт уехал в Белоруссию из-за несогласия с политикой польских властей Фото:

Бывший польский судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию, боится действий со стороны спецслужб Украины и Запада. Об этом Шмидт заявил журналистам.

«Как оказалось, я могу навредить многим в правительстве Польши и не только. Я опасаюсь действий польских, американских, британских и украинских спецслужб, от которых исходит большая опасность», — сказал Шмидт в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня». При этом он доверяет словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сказал, что в республике бывший судья «в безопасности».

Суд в Польше ранее заочно арестовал на три месяца Шмидта, который уехал в Белоруссию. Информация об этом появилась на польском телевидении, пишет RT.

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Бывший польский судья Томаш Шмидт, уехавший в Белоруссию, боится действий со стороны спецслужб Украины и Запада. Об этом Шмидт заявил журналистам. «Как оказалось, я могу навредить многим в правительстве Польши и не только. Я опасаюсь действий польских, американских, британских и украинских спецслужб, от которых исходит большая опасность», — сказал Шмидт в интервью изданию «СБ. Беларусь сегодня». При этом он доверяет словам президента Белоруссии Александра Лукашенко, который сказал, что в республике бывший судья «в безопасности». Суд в Польше ранее заочно арестовал на три месяца Шмидта, который уехал в Белоруссию. Информация об этом появилась на польском телевидении, пишет RT.
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© Служба новостей «URA.RU»
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