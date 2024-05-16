В РФ придумали защиту для Крымского моста

ТАСС: Россия создаст комплекс по отражению атак беспилотными катерами

Устройства дают возможность обнаружить цели на расстоянии километра от объекта Фото: CC BY-SA 3.0, VMorozoff — Wikimapia

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

В России начали разрабатывать тепловизионный комплекс для отражения атак безэкипажных катеров кораблями Черноморского флота (ЧФ). Об этом рассказал генеральный директор компании «Лаборатория ППШ» Денис Осломенко.

«Все основные атаки безэкипажными катерами совершаются ночью. Мы производим тепловизионные прицелы и прицельные комплексы, которые адаптируем для пулемета Калашникова модернизированного, для „Корда“ — для всего стрелкового оружия, которое работает против „БЭКов“. Они разрабатываются во взаимодействии с Черноморским флотом», — сказал Осломенко в интервью ТАСС.

Устройства дают возможность обнаружить цели на расстоянии более одного километра. Для более эффективного отражения атак вахтенный на верхней палубе должен иметь тепловизионный бинокль, который поможет указать бойцам движение катеров, когда они только начнут подступать.

АО «Лаборатория ППШ» — российская компания, занимающаяся услугами и товарами для защиты информации. В их числе устройства для защиты телефонных линий, блокираторы беспроводной связи и подавители БПЛА и другое.

В Черном море в ночь на 2 сентября 2023 года были уничтожены три безэкипажных катера, которые пытались атаковать Крымский мост, сообщило Минобороны РФ. Украина в очередной раз пыталась нанести удар по мосту с использованием полупогружных безэкипажных катеров, пишет « Коммерсант ». Морские беспилотники также использовались при атаке на Крымский мост 17 июля. Из-за инцидента было повреждено дорожное полотно, погибли люди.