В ЛНР будут судить агента СБУ за попытку убить экс-главу таможни через телефон

16 мая 2024 в 00:37 Размер текста - 17 +

Телефон гражданки Украины был заминирован Фото: Илья Московец © URA.RU В Верховном суде ЛНР рассмотрят уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Украины Веры Бирюк. В материалах следствия указано, что задержанная действуя по заданию украинских спецслужб, пыталась с помощью заминированного телефона убить экс-главу таможенного комитета республики Юрия Афанасьевского. «Вера Бирюк предстанет перед Верховным судом ЛНР по обвинению в покушении на убийство, незаконном обороте взрывчатки и контрабанде взрывного устройства», — на данные СКР ссылается « Коммерсант ». Силовики установили, что женщина является матерью двух детей. Она не замужем и постоянной работы не имеет. В Telegram Бирюк познакомилась с куратором, который пригласил ее в Киев. Предположительно, мужчина являющийся сотрудником СБУ, передал женщине защищенный смартфон Ulefone Power Armor 13, а также 20 тысяч гривен (примерно 46 тысяч рублей). За вознаграждение Бирюк должна была отвезти телефон в Луганск и доставить Афанасьевскому. В результате покушения пострадали бывший главный таможенник ЛНР и его сын. Исполнительнице отправилась на дело в рыжем парике. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Верховном суде ЛНР рассмотрят уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Украины Веры Бирюк. В материалах следствия указано, что задержанная действуя по заданию украинских спецслужб, пыталась с помощью заминированного телефона убить экс-главу таможенного комитета республики Юрия Афанасьевского. «Вера Бирюк предстанет перед Верховным судом ЛНР по обвинению в покушении на убийство, незаконном обороте взрывчатки и контрабанде взрывного устройства», — на данные СКР ссылается «Коммерсант». Силовики установили, что женщина является матерью двух детей. Она не замужем и постоянной работы не имеет. В Telegram Бирюк познакомилась с куратором, который пригласил ее в Киев. Предположительно, мужчина являющийся сотрудником СБУ, передал женщине защищенный смартфон Ulefone Power Armor 13, а также 20 тысяч гривен (примерно 46 тысяч рублей). За вознаграждение Бирюк должна была отвезти телефон в Луганск и доставить Афанасьевскому. В результате покушения пострадали бывший главный таможенник ЛНР и его сын. Исполнительнице отправилась на дело в рыжем парике.