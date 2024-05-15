15 мая 2024

В ЛНР будут судить агента СБУ за попытку убить экс-главу таможни через телефон

© Служба новостей «URA.RU»
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Торжественная церемония открытия стелы «Орден Победы». Екатеринбург , съемка на телефон, женская рука
Телефон гражданки Украины был заминирован Фото:

В Верховном суде ЛНР рассмотрят уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Украины Веры Бирюк. В материалах следствия указано, что задержанная действуя по заданию украинских спецслужб, пыталась с помощью заминированного телефона убить экс-главу таможенного комитета республики Юрия Афанасьевского.

«Вера Бирюк предстанет перед Верховным судом ЛНР по обвинению в покушении на убийство, незаконном обороте взрывчатки и контрабанде взрывного устройства», — на данные СКР ссылается «Коммерсант». Силовики установили, что женщина является матерью двух детей. Она не замужем и постоянной работы не имеет.

В Telegram Бирюк познакомилась с куратором, который пригласил ее в Киев. Предположительно, мужчина являющийся сотрудником СБУ, передал женщине защищенный смартфон Ulefone Power Armor 13, а также 20 тысяч гривен (примерно 46 тысяч рублей). За вознаграждение Бирюк должна была отвезти телефон в Луганск и доставить Афанасьевскому.

В результате покушения пострадали бывший главный таможенник ЛНР и его сын. Исполнительнице отправилась на дело в рыжем парике.

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В Верховном суде ЛНР рассмотрят уголовное дело в отношении 32-летней жительницы Украины Веры Бирюк. В материалах следствия указано, что задержанная действуя по заданию украинских спецслужб, пыталась с помощью заминированного телефона убить экс-главу таможенного комитета республики Юрия Афанасьевского. «Вера Бирюк предстанет перед Верховным судом ЛНР по обвинению в покушении на убийство, незаконном обороте взрывчатки и контрабанде взрывного устройства», — на данные СКР ссылается «Коммерсант». Силовики установили, что женщина является матерью двух детей. Она не замужем и постоянной работы не имеет. В Telegram Бирюк познакомилась с куратором, который пригласил ее в Киев. Предположительно, мужчина являющийся сотрудником СБУ, передал женщине защищенный смартфон Ulefone Power Armor 13, а также 20 тысяч гривен (примерно 46 тысяч рублей). За вознаграждение Бирюк должна была отвезти телефон в Луганск и доставить Афанасьевскому. В результате покушения пострадали бывший главный таможенник ЛНР и его сын. Исполнительнице отправилась на дело в рыжем парике.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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