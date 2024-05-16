Названа приоритетная цель ВС России в зоне спецоперации

Боец РФ заявил, что расчеты БПЛА являются главной целью в зоне СВО
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Военный "Воробей" назвал расчеты БПЛА приоритетной целью в зоне СВО
Военный "Воробей" назвал расчеты БПЛА приоритетной целью в зоне СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В зоне спецоперации уничтожение беспилотников, включая FPV-дроны, становится ключевой задачей для ВС РФ. Об этом заявил российский военнослужащий с позывным "Воробей".

"Цель номер один сейчас — это расчеты БПЛА и FPV-дронов", — заявил "Воробей" в беседе с РИА Новости. По его словам, дроны обслуживают артиллерию, также запускаются FPV, которые в свою очередь намного эффективнее артиллерии из-за точечной работы. 

Он также отметил, что беспилотники значительно ускоряют процесс разведки и дают возможность контролировать ситуацию на поле боя с высоты. Эффективность корректировки огня артиллерии возрастает, когда оператор дрона находится рядом с орудием, так как это уменьшает время между выстрелами. Военнослужащий с позывным "Давыд" подчеркнул, что дрон не так важен как оператор. 

Ранее директор ФСО РФ Дмитрий Кочнев заявил, что методика уничтожения беспилотников самолётного типа FPV-дронами эффективна, передает RT. Военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко заявил, что бойцы ВСУ придумали новые способы применения беспилотников в зоне спецоперации на Украине. Они экономят аккумуляторы БПЛА, размещая их на определенные позиции и выжидают цель, а также устраивают соревнования.

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В зоне спецоперации уничтожение беспилотников, включая FPV-дроны, становится ключевой задачей для ВС РФ. Об этом заявил российский военнослужащий с позывным "Воробей". "Цель номер один сейчас — это расчеты БПЛА и FPV-дронов", — заявил "Воробей" в беседе с РИА Новости. По его словам, дроны обслуживают артиллерию, также запускаются FPV, которые в свою очередь намного эффективнее артиллерии из-за точечной работы.  Он также отметил, что беспилотники значительно ускоряют процесс разведки и дают возможность контролировать ситуацию на поле боя с высоты. Эффективность корректировки огня артиллерии возрастает, когда оператор дрона находится рядом с орудием, так как это уменьшает время между выстрелами. Военнослужащий с позывным "Давыд" подчеркнул, что дрон не так важен как оператор.  Ранее директор ФСО РФ Дмитрий Кочнев заявил, что методика уничтожения беспилотников самолётного типа FPV-дронами эффективна, передает RT. Военный корреспондент «Украина.ру» Александр Чаленко заявил, что бойцы ВСУ придумали новые способы применения беспилотников в зоне спецоперации на Украине. Они экономят аккумуляторы БПЛА, размещая их на определенные позиции и выжидают цель, а также устраивают соревнования.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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