Франция введет войска в Новую Каледонию

16 мая 2024 в 01:59 Размер текста - 17 +

Военные обеспечат безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии Фото: NIDS/NATO Multimedia Library Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов на острове. Об этом сообщил премьер Габриэль Атталь. «Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии», — сказал Атталь во время встречи с министрами. Трансляцию совещания вел телеканал BFMTV. Премьер распорядился заблокировать доступ к социальной сети TikTok на острове. На острове введен режим ЧС на 12 дней на фоне погромов. Ранее мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы. Правонарушители сожгли магазины, аптеки, АЗС и автомобили. В результате происшествия пострадали сотни человек, среди них — правоохранители. Четыре человека погибли. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет срочное совещание Совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии, пишет телеканал 360. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов на острове. Об этом сообщил премьер Габриэль Атталь. «Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии», — сказал Атталь во время встречи с министрами. Трансляцию совещания вел телеканал BFMTV. Премьер распорядился заблокировать доступ к социальной сети TikTok на острове. На острове введен режим ЧС на 12 дней на фоне погромов. Ранее мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы. Правонарушители сожгли магазины, аптеки, АЗС и автомобили. В результате происшествия пострадали сотни человек, среди них — правоохранители. Четыре человека погибли. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет срочное совещание Совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии, пишет телеканал 360.