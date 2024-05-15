15 мая 2024

Франция введет войска в Новую Каледонию

© Служба новостей «URA.RU»
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Военные обеспечат безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии Фото:

Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов на острове. Об этом сообщил премьер Габриэль Атталь.

«Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии», — сказал Атталь во время встречи с министрами. Трансляцию совещания вел телеканал BFMTV. Премьер распорядился заблокировать доступ к социальной сети TikTok на острове.

На острове введен режим ЧС на 12 дней на фоне погромов. Ранее мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы. Правонарушители сожгли магазины, аптеки, АЗС и автомобили. В результате происшествия пострадали сотни человек, среди них — правоохранители. Четыре человека погибли. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет срочное совещание Совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии, пишет телеканал 360.

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Франция ввела войска в Новую Каледонию из-за погромов на острове. Об этом сообщил премьер Габриэль Атталь. «Военные французской армии были дислоцированы, чтобы обеспечить безопасность портов и аэропорта Новой Каледонии», — сказал Атталь во время встречи с министрами. Трансляцию совещания вел телеканал BFMTV. Премьер распорядился заблокировать доступ к социальной сети TikTok на острове. На острове введен режим ЧС на 12 дней на фоне погромов. Ранее мирная демонстрация в столице Нуамеа переросла в погромы. Правонарушители сожгли магазины, аптеки, АЗС и автомобили. В результате происшествия пострадали сотни человек, среди них — правоохранители. Четыре человека погибли. Президент Франции Эммануэль Макрон проведет срочное совещание Совета безопасности по ситуации в Новой Каледонии, пишет телеканал 360.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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