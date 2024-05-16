Какие лекарства нельзя принимать водителям: список Минздрава

В перечень рекомендаций для водителей от Минздрава вошло 281 лекарство

В список попали почти 300 лекарств, которые не рекомендуется принимать водителям Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Список Минздрава России с лекарствами и препаратами, не рекомендованными к употреблению за рулем, стал одной из главных тем обсуждения в последние дни. Впервые с ним познакомил депутат Госдумы Ярослав Нилов. В профильных ведомствах и министерствах при этом отмечают, что он носит исключительно информационный характер. О каких лекарствах идет речь — в материале URA.RU.

Какие препараты не надо принимать водителям

В список Минздрава вошли препараты и лекарства, после приема которых нежелательно садиться за руль. «Он носит информационный характер», — рассказали в пресс-службе ведомства «Известиям».

В перечне — популярные жаропонижающие и обезболивающие, антигистаминные средства, препараты для лечения ОРВИ и прочее. К примеру, спрей «Звездочка ЛОР», таблетки «Ибупрофен», «Спазмалгон Эффект», «ТераФлю» и «Ново-Пассит», а также сироп от кашля «Гербион» и корень солодки. Всего было перечислено 281 наименование.

Почему нельзя принимать лекарства за рулем

В министерстве уточнили, что многие препараты приводят к снижению реакции водителей и пагубно влияют на концентрацию. По данным издания, на следующей неделе рассмотрят поправки в Административный кодекс, где будет зафиксирована новая отсылочная норма. В пояснительной записке к проекту говорится, что закон призван устранить пробел, из-за которого невозможно привлечь к ответственности водителя в состоянии опьянения, вызванного не только спиртным, наркотическими или психотропными веществами, но и лекарственными средствами. Опубликованный список вполне может стать частью новых правил, отмечают источники «Известий» из фармацевтической среды.

Некоторые лекарства из списка могут вызывать эффекты, схожие с опьянением Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Минздрав опроверг запрет на лекарства для водителей

Специалисты Минздрава РФ опровергли информацию о запрете лекарственных препаратов из списка для водителей. В ведомстве добавили, что перечень не предусматривает ограничений, никаких санкций за нарушение не последует. Опубликованный список, включающий препараты с седативными и психотропными компонентами, наркотические анальгетики и продукты, содержащие этиловый спирт, предназначен исключительно для информационных целей и не имеет юридической силы.