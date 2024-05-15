15 мая 2024

Wildberries упростил работу продавцов с платформой

© Служба новостей «URA.RU»
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Wildberries обозначил полный список штрафов для продавцов
Wildberries обозначил полный список штрафов для продавцов Фото:

Интернет-магазин Wildberries изменил оферту, упростив работу продавцов с площадкой, после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом заявили представители компании.

«Компания внедрила ряд условий, упрощающих работу продавца с платформой. Wildberries ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику, снизила размер некоторых удержаний», — заявили в Wildberries РИА Новости.

Помимо этого, теперь четко описана ответственность продавцов за разные виды нарушений договора. Также у них появилась возможность бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров. Эти и остальные изменения внесены в оферту «в соответствии с предупреждением ФАС России».

Еще в апреле компания заявила о готовности рассмотреть замечания регулятора и выстроить свою работу «как добросовестный участник рынка», передает RT. Сейчас в компании идет процесс изменения норм для соответствия статусу содоминанта рынка.

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Интернет-магазин Wildberries изменил оферту, упростив работу продавцов с площадкой, после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом заявили представители компании. «Компания внедрила ряд условий, упрощающих работу продавца с платформой. Wildberries ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику, снизила размер некоторых удержаний», — заявили в Wildberries РИА Новости. Помимо этого, теперь четко описана ответственность продавцов за разные виды нарушений договора. Также у них появилась возможность бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров. Эти и остальные изменения внесены в оферту «в соответствии с предупреждением ФАС России». Еще в апреле компания заявила о готовности рассмотреть замечания регулятора и выстроить свою работу «как добросовестный участник рынка», передает RT. Сейчас в компании идет процесс изменения норм для соответствия статусу содоминанта рынка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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