Wildberries упростил работу продавцов с платформой

Интернет-магазин Wildberries изменил оферту, упростив работу продавцов с площадкой, после предупреждения Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. Об этом заявили представители компании.
«Компания внедрила ряд условий, упрощающих работу продавца с платформой. Wildberries ввела фиксацию тарифов на хранение товаров на складе и логистику, снизила размер некоторых удержаний», — заявили в Wildberries РИА Новости.
Помимо этого, теперь четко описана ответственность продавцов за разные виды нарушений договора. Также у них появилась возможность бессрочно зафиксировать тариф на хранение товаров. Эти и остальные изменения внесены в оферту «в соответствии с предупреждением ФАС России».
Еще в апреле компания заявила о готовности рассмотреть замечания регулятора и выстроить свою работу «как добросовестный участник рынка», передает RT. Сейчас в компании идет процесс изменения норм для соответствия статусу содоминанта рынка.
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