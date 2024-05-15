Путин показал пример всей российской бюрократии

И создал интригу с тремя назначениями

15 мая 2024 в 22:50 Размер текста - 17 +

Путин встретился с бывшими членами правительства Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент России Владимир Путин завершил формирование федеральных властных институтов, проводившееся из-за его вступления в должность. После утверждения нового состава правительства и администрации президента, Путин встретился с бывшими министрами. Аудиторией этих встреч были не только отставники, но и вся российская бюрократия. Кабинет министров затронуло несколько кадровых изменений. Свои посты покинули вице-премьер Виктория Абрамченко, министр энергетики Николай Шульгинов и глава Минспорта Олег Матыцин. 15 мая Владимир Путин провел очную встречу с каждым их них. А с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу встретился не тет-а-тет, а при новом министре Андрее Белоусове и командующих войсками военных округов. Путин поблагодарил Викторию Абрамченко за работу на посту вице-премьера Фото: Вадим Ахметов © URA.RU «Хотел Вас поблагодарить за работу в правительстве. Вы многое сделали. Знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой, любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание», — сказал глава государства на встрече с Викторией Абрамченко. Вопреки практике прошлых лет, сегодня Путин не стал сообщать отставникам их новые места работы. Например, бывшему главе Минэнерго Шульгинову лишь предложил обсудить выстраивание дальнейшей совместной деятельности: «Я думаю, что надо ее [работу] продолжить, но в другом качестве». Путин отметил достижения Олега Матыцина, которых он достиг на посту главы Минспорта Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Но сохранилась традиция награждать уходящих членов правительства. На встрече с бывшим министром спорта Олегом Матыциным президент сообщил: «Хочу вас проинформировать, что было принято решение наградить вас государственной наградой за все, что сделано было и до, кстати говоря, прихода на эту высокую должность. Потому что вы, будучи международным чиновником, тоже развивали спорт, студенческий спорт, провели очень хорошие международные мероприятия высокого уровня. В значительной степени это тоже результат вашей работы». А Сергея Шойгу и вовсе поблагодарил за действия «по приданию министерству нового облика». «Многое еще нужно сделать, многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно. Но то, как быстро мы реагируем на требования времени, вселяет в нас уверенность в том, что мы все задачи подобного рода, безусловно, решим», — подчеркнул президент. Путин объяснил назначение Белоусова на пост министра обороны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Владимир Путин счел необходимым публично объяснить выбор гражданского Андрея Белоусова на пост военного министра. В 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность России составят около 8,7%. «Это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе, но все-таки уже солидная величина, это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно <…> Мы, увеличивая расходы на оборону и безопасность, все-таки исходим из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами, должны быть достигнуты и должны быть достигаемы наши цели национального развития по всем направлениям, включая социальное», — сказал он, добавив, что растущие расходы на оборону связаны с гражданскими отраслями, и это дает толчок развитию промышленности, сохраняет рабочие места. Публичные встречи с бывшими сотрудниками — не новинка. Такие мероприятия были после предыдущих отставок в правительстве и после губернаторских выборов. Владимир Путин остается верен идее, что опыт искренне служивших внутри Системы «государевых людей» будет востребован и на других направлениях. Это неформальное правило для всей бюрократии. Шульгинов, как отметил Колчин, продемонстрировал себя как эффективный руководитель Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Шульгинов, Матыцин и Абрамова продемонстрировали себя как эффективные менеджеры, отметил в разговоре с URA.RU аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Но, по его словам, перед новыми вызовами, стоящими перед страной и учитывая новые условия, возникшие в России, требуется другой состав команды, нацеленный на новые приоритеты. Встреча президента Путина с бывшими членами кабинета министров показывает признание достижений и положительную оценку их работы, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Возможно, человек не нашел место в новом правительстве по каким-то причинам, но его опыт всегда будет ценен. Несомненно, люди, которые ответственно подходили к своей работе, всегда найдут себе место», — добавил он. «Можно предположить, что отсутствие публичного заявления об их новых местах работы связано с возможными предстоящими структурными или кадровыми изменениями, которые пока не были анонсированы», — отметил Колчин. Встречу президента Путина с командующими войсками военных округов, Сергеем Шойгу и Андреем Белоусовым, Поляков назвал «передачей эстафетной палочки» от бывшего министра обороны к новому. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Президент России Владимир Путин завершил формирование федеральных властных институтов, проводившееся из-за его вступления в должность. После утверждения нового состава правительства и администрации президента, Путин встретился с бывшими министрами. Аудиторией этих встреч были не только отставники, но и вся российская бюрократия. Кабинет министров затронуло несколько кадровых изменений. Свои посты покинули вице-премьер Виктория Абрамченко, министр энергетики Николай Шульгинов и глава Минспорта Олег Матыцин. 15 мая Владимир Путин провел очную встречу с каждым их них. А с бывшим министром обороны Сергеем Шойгу встретился не тет-а-тет, а при новом министре Андрее Белоусове и командующих войсками военных округов. «Хотел Вас поблагодарить за работу в правительстве. Вы многое сделали. Знаю, что работали активно и всегда, что называется, с душой, любили предмет, которым занимались, и уделяли этому должное внимание», — сказал глава государства на встрече с Викторией Абрамченко. Вопреки практике прошлых лет, сегодня Путин не стал сообщать отставникам их новые места работы. Например, бывшему главе Минэнерго Шульгинову лишь предложил обсудить выстраивание дальнейшей совместной деятельности: «Я думаю, что надо ее [работу] продолжить, но в другом качестве». Но сохранилась традиция награждать уходящих членов правительства. На встрече с бывшим министром спорта Олегом Матыциным президент сообщил: «Хочу вас проинформировать, что было принято решение наградить вас государственной наградой за все, что сделано было и до, кстати говоря, прихода на эту высокую должность. Потому что вы, будучи международным чиновником, тоже развивали спорт, студенческий спорт, провели очень хорошие международные мероприятия высокого уровня. В значительной степени это тоже результат вашей работы». А Сергея Шойгу и вовсе поблагодарил за действия «по приданию министерству нового облика». «Многое еще нужно сделать, многие вещи не были понятны до начала боевых действий ни нам, ни всем тем, кто так или иначе в мире имеет дело со строительством своих вооруженных сил, это очевидно. Но то, как быстро мы реагируем на требования времени, вселяет в нас уверенность в том, что мы все задачи подобного рода, безусловно, решим», — подчеркнул президент. Владимир Путин счел необходимым публично объяснить выбор гражданского Андрея Белоусова на пост военного министра. В 2024 году совокупные расходы на оборону и безопасность России составят около 8,7%. «Это, конечно, не 13%, как было в Советском Союзе, но все-таки уже солидная величина, это большой ресурс, и мы обязаны распорядиться им очень рачительно и эффективно <…> Мы, увеличивая расходы на оборону и безопасность, все-таки исходим из того, что все социальные обязательства должны быть исполнены перед гражданами, должны быть достигнуты и должны быть достигаемы наши цели национального развития по всем направлениям, включая социальное», — сказал он, добавив, что растущие расходы на оборону связаны с гражданскими отраслями, и это дает толчок развитию промышленности, сохраняет рабочие места. Публичные встречи с бывшими сотрудниками — не новинка. Такие мероприятия были после предыдущих отставок в правительстве и после губернаторских выборов. Владимир Путин остается верен идее, что опыт искренне служивших внутри Системы «государевых людей» будет востребован и на других направлениях. Это неформальное правило для всей бюрократии. Шульгинов, Матыцин и Абрамова продемонстрировали себя как эффективные менеджеры, отметил в разговоре с URA.RU аналитик Центра экспертного сопровождения политических процессов Петр Колчин. Но, по его словам, перед новыми вызовами, стоящими перед страной и учитывая новые условия, возникшие в России, требуется другой состав команды, нацеленный на новые приоритеты. Встреча президента Путина с бывшими членами кабинета министров показывает признание достижений и положительную оценку их работы, считает руководитель «Центра электоральных практик» Сергей Поляков. «Возможно, человек не нашел место в новом правительстве по каким-то причинам, но его опыт всегда будет ценен. Несомненно, люди, которые ответственно подходили к своей работе, всегда найдут себе место», — добавил он. Встречу президента Путина с командующими войсками военных округов, Сергеем Шойгу и Андреем Белоусовым, Поляков назвал «передачей эстафетной палочки» от бывшего министра обороны к новому.