Политолог Нейжмаков объяснил причины визита Путина в КНР

Решение президента РФ Владимира Путина совершить свой первый зарубежный визит после инаугурации в Китай подчеркивает приоритеты российских властей во внешней политике. Так объяснил выбор директор по аналитическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков.
«В международной практике первый зарубежный визит главы государства после вступления в должность имеет символическое значение, подчеркивая текущие приоритеты во внешней политике. Учитывая, какое значение в России сейчас придается сотрудничеству с КНР, ожидаемо, что первый зарубежный визит президента после инаугурации будет совершен именно туда», — пояснил политолог.
Нейжмаков напомнил, что шесть лет назад, после избрания на пост президента Путин отправился в первую зарубежную поездку в Австрию. «Это отражало усилия России по борьбе за европейский энергорынок, а также по развитию отношений с политиками внутри ЕС, ориентированных на прагматичное сотрудничество с Москвой», — отметил Михаил Нейжмаков.
Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится 16-17 мая. Об этом официально сообщил Кремль. Напомним, что в марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин свой первый визит после назначения на третий срок полномочий совершил в Россию.
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