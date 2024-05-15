15 мая 2024

Политолог Нейжмаков объяснил причины визита Путина в КНР

Политолог Нейжмаков: визит Путина в КНР подчеркивает приоритет властей РФ
© Служба новостей «URA.RU»
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Политолог Михаил Нейжмаков объяснил выбор Китая для первого визита президента РФ Владимира Путина после выборов
Политолог Михаил Нейжмаков объяснил выбор Китая для первого визита президента РФ Владимира Путина после выборов Фото:

Решение президента РФ Владимира Путина совершить свой первый зарубежный визит после инаугурации в Китай подчеркивает приоритеты российских властей во внешней политике. Так объяснил выбор директор по аналитическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков.

«В международной практике первый зарубежный визит главы государства после вступления в должность имеет символическое значение, подчеркивая текущие приоритеты во внешней политике. Учитывая, какое значение в России сейчас придается сотрудничеству с КНР, ожидаемо, что первый зарубежный визит президента после инаугурации будет совершен именно туда», — пояснил политолог.

Нейжмаков напомнил, что шесть лет назад, после избрания на пост президента Путин отправился в первую зарубежную поездку в Австрию. «Это отражало усилия России по борьбе за европейский энергорынок, а также по развитию отношений с политиками внутри ЕС, ориентированных на прагматичное сотрудничество с Москвой», — отметил Михаил Нейжмаков.

Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится 16-17 мая. Об этом официально сообщил Кремль. Напомним, что в марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин свой первый визит после назначения на третий срок полномочий совершил в Россию.

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Решение президента РФ Владимира Путина совершить свой первый зарубежный визит после инаугурации в Китай подчеркивает приоритеты российских властей во внешней политике. Так объяснил выбор директор по аналитическим проектам АПЭК Михаил Нейжмаков. «В международной практике первый зарубежный визит главы государства после вступления в должность имеет символическое значение, подчеркивая текущие приоритеты во внешней политике. Учитывая, какое значение в России сейчас придается сотрудничеству с КНР, ожидаемо, что первый зарубежный визит президента после инаугурации будет совершен именно туда», — пояснил политолог. Нейжмаков напомнил, что шесть лет назад, после избрания на пост президента Путин отправился в первую зарубежную поездку в Австрию. «Это отражало усилия России по борьбе за европейский энергорынок, а также по развитию отношений с политиками внутри ЕС, ориентированных на прагматичное сотрудничество с Москвой», — отметил Михаил Нейжмаков. Государственный визит президента РФ Владимира Путина в Китай состоится 16-17 мая. Об этом официально сообщил Кремль. Напомним, что в марте 2023 года председатель КНР Си Цзиньпин свой первый визит после назначения на третий срок полномочий совершил в Россию.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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